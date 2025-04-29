Под строительство двух небоскребов «Лахта «Центр» начали планировку территорий

Соответствующее распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре появилось на сайте Смольного. Согласно документу, речь идет об участке площадью 11,4 га, ограниченном улицей Бобыльская, Полевым переулком, перспективным продолжением Береговой, Водной улиц и проектируемым проездом № 3. На участке планируют разместить многофункциональные современные комплексы «Лахта центр-2», «Лахта центр-3» и котельная.

Подготовить документацию должны до 1 января 2026 года. Работы будут проводить за счет средств инициатора АО «Синергия». Эта же компания выступает застройщиком делового квартала.