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Под строительство двух небоскребов «Лахта «Центр» начали планировку территорий

Сейчас ведут подготовку проекта планировки (ППТ) для строительства небоскребов «Лахта-2» и «Лахта-3». Участок будет ограничен улицей Бобыльской, Полевым переулком, перспективным продолжением Береговой, Водной улиц и проектируемым проездом № 3. Завершить подготовку документа должны до 1 января 2026 года.

Shutterstock.com

Соответствующее распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре появилось на сайте Смольного. Согласно документу, речь идет об участке площадью 11,4 га, ограниченном улицей Бобыльская, Полевым переулком, перспективным продолжением Береговой, Водной улиц и проектируемым проездом № 3. На участке планируют разместить многофункциональные современные комплексы «Лахта центр-2», «Лахта центр-3» и котельная. 

Подготовить документацию должны до 1 января 2026 года. Работы будут проводить за счет средств инициатора АО «Синергия». Эта же компания выступает застройщиком делового квартала.

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