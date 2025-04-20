ГАТИ опроверг выдачу ордера на снос здания ВНИИБа

«В начале апреля «Специализированный застройщик «2-й Муринский»» получил ордер ГАТИ для обеспечения работ по установке пешеходной галереи и лесов с наружной части здания 49 по 2-ому Муринскому проспекту. Срок размещения защитного устройства для пешеходов - до октября 2027 года», — отметили в сообщении на сайте инспекции.

Заказчик определяет цели работ на объекте, который будет защищен лесами и галереей, и согласует их с необходимыми инстанциями. Если одна из инстанций откажет, работы не могут быть начаты, отметили в ГАТИ.

Вчера градозащитники общества «Живой город» заявили о том, что на месте исторического дома Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности могут возвести новостройки.