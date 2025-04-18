Пространство гастрономии: показали новую концепцию реконструкции Конюшенного ведомства

Историческое здание в самом сердце Петербурга у Спаса на Крови хотят переделать под масштабное фуд-пространство, где восточное крыло адаптируют под семейную аудиторию, а в западном разместят фудкорт для одиноких посетителей, пар и больших компаний. Рестораны займут около 4,8 тысяч квадратных метров, кафе — около 630, фудкорт — 6,2 тысячи квадратных метров.
Совет по наследию планирует рассмотреть 23 апреля новый проект реставрации и приспособления под современное использование Конюшенного ведомства от «Студии 44», пишет «Деловой Петербург». Общая площадь здания оценивается в 11,9 тысяч квадратных метров. Кроме тех планов, которые описали выше, главный вход собираются сделать не с Конюшенной площади, а со стороны Мойки. А на куполе над воротами хотят поставить скульптуру в виде лошади.
В проекте также предлагают переделать боковые дворы в атриумы. Центральный двор приспособить под площадку для городских мероприятий, а зимой проводить там новогодние ярмарки и обустраивать каток. А в дни без мероприятий — выносить столики кафе.
Кроме того, планируют восстановить внутридворовые флигели в исторических габаритах,в которых также разместят кафе и административные помещения. Во флигеле, где находились исторические интерьеры квартиры Густава Маннергейма, сделают выставочные площади. Под боковыми дворами на месте закопанных в советское время цистерн создадут технологический подвал, где разместят различное оборудование.
Напомним, в декабре 2024 года назвали новые сроки завершения реконструкции Конюшенного ведомства. Судом установили, что арендатор исторического здания должен до 2026 года разработать проектную документацию, а до 2031 года — отреставрировать Конюшенное ведомство.
До этого стало известно, что для реконструкции Конюшенного ведомства продлили сроки проектирования. Арендатор «Конюшенного ведомства» — ООО «Бахчасарай» (сейчас — ООО «Ведомство») — подал иск к комитету имущественных отношений о продлении договора аренды исторического здания в центре Петербурга. Арбитражный суд частично удовлетворил требование.
Из Конюшенного ведомства хотели сделать общественное и арт пространство. Памятник сдали в аренду по программе «рубль за метр». Инвестор уже проводит исследовательские работы, на основании которых сделают развернутый проект реконструкции.
В начале декабря 2024 года стало известно, что реставрация Конюшенного ведомства сдвинулась с мертвой точки. С исторического здания, которое расположено рядом со Спасом на Крови, сняли баннеры, которые долгие годы закрывали полуразрушенные стены постройки. Сейчас начали вести обмеры для разработки проекта реставрации.
В августе 2024 года стало известно, что Конюшенное ведомство собираются приспособить под современное использование. Смольный заказал обследование строительных конструкций Конюшенного ведомства на Конюшенной площади, 1А. Также подрядчик должен представить варианты приспособления исторического здания под современные нужды.
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