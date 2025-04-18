Пространство гастрономии: показали новую концепцию реконструкции Конюшенного ведомства

Совет по наследию планирует рассмотреть 23 апреля новый проект реставрации и приспособления под современное использование Конюшенного ведомства от «Студии 44», пишет «Деловой Петербург». Общая площадь здания оценивается в 11,9 тысяч квадратных метров. Кроме тех планов, которые описали выше, главный вход собираются сделать не с Конюшенной площади, а со стороны Мойки. А на куполе над воротами хотят поставить скульптуру в виде лошади.

В проекте также предлагают переделать боковые дворы в атриумы. Центральный двор приспособить под площадку для городских мероприятий, а зимой проводить там новогодние ярмарки и обустраивать каток. А в дни без мероприятий — выносить столики кафе.

Кроме того, планируют восстановить внутридворовые флигели в исторических габаритах,в которых также разместят кафе и административные помещения. Во флигеле, где находились исторические интерьеры квартиры Густава Маннергейма, сделают выставочные площади. Под боковыми дворами на месте закопанных в советское время цистерн создадут технологический подвал, где разместят различное оборудование.