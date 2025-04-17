Градсовет рассмотрел доработанный проект жилья на месте корпуса завода «Людвиг Нобель»

На Градсовете представитель ООО «Архитектурное Бюро А2» Олег Александров рассказал, что принципиально концепцию менять не стали, сохранили контрастное сочетание кирпичных объемов и светлой керамической плитки. Однако исправили и сделали более четкую и понятную структуру фасада, упорядочили сетки окон, укрупнили масштаб окон на втором этаже. Кроме того, главный, выходящий на улицу, фасад сделали более светло-серебристым, карниз был «облегчен», пишет «Фонтанка».

Проект поддержали архитектор Максим Атаянц, историк архитектуры Маргарита Штиглиц, глава петербургского Союза архитекторов Владимир Григорьев. Глава комитета по охране памятников Алексей Михайлов подчеркнул, что «получилось, в общем вполне корректно». Больше всего опасений у ведомства вызывало окружение — объекты культурного наследия, однако в итоге «получился достаточно аккуратный симбиоз».

Напомним, здания бывшего завода Людвига Нобеля на Выборгской стороне хотят переделать под современное использование. Речь идет об Экспериментальном цехе и Чугунолитейном цехе на Большом Сампсониевском проспекте, 30А и 30Б. Пока на Чугунолитейном цехе завершили противоаварийные работы, а вот Экспериментальный пока ждет этого этапа реставрации.

Кроме того, на месте завода «Людвиг Нобель» хотят построить жилье и ледовую арену. Градсовет рассмотрел проект жилого дома улице Фокина, между Большим Сампсониевским проспектом и Пироговской набережной. Часть расположенного на участке бывшего цеха завода «Людвиг Нобель» признали памятником архитектуры (ближе к Большому Сампсониевскому). Ее приспособят под современное использование — ледовую арену, а другая (ближе к Пироговской набережной) под охранный статус не попала и попадет под снос.