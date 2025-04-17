18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Градсовет рассмотрел доработанный проект жилья на месте корпуса завода «Людвиг Нобель»

Предыдущая итерация проекта была представлена в 2024 году и вызвала неоднозначную реакцию и отправлена на доработку. Теперь в проект жилого дома на месте снесенного корпуса завода «Людвиг Нобель» на Большом Сампсониевском проспекте внесли корректировки: стала более четкая и понятная структура фасада, упорядочивание сетки окон, более крупный масштаб окон на втором этаже и другое.

Архитектурное бюро А2

На Градсовете представитель ООО «Архитектурное Бюро А2» Олег Александров рассказал, что принципиально концепцию менять не стали, сохранили контрастное сочетание кирпичных объемов и светлой керамической плитки. Однако исправили и сделали более четкую и понятную структуру фасада, упорядочили сетки окон, укрупнили масштаб окон на втором этаже. Кроме того, главный, выходящий на улицу, фасад сделали более светло-серебристым, карниз был «облегчен», пишет «Фонтанка».

Проект поддержали архитектор Максим Атаянц, историк архитектуры Маргарита Штиглиц, глава петербургского Союза архитекторов Владимир Григорьев. Глава комитета по охране памятников Алексей Михайлов подчеркнул, что «получилось, в общем вполне корректно». Больше всего опасений у ведомства вызывало окружение — объекты культурного наследия, однако в итоге «получился достаточно аккуратный симбиоз».

Напомним, здания бывшего завода Людвига Нобеля на Выборгской стороне хотят переделать под современное использование. Речь идет об Экспериментальном цехе и Чугунолитейном цехе на Большом Сампсониевском проспекте, 30А и 30Б. Пока на Чугунолитейном цехе завершили противоаварийные работы, а вот Экспериментальный пока ждет этого этапа реставрации.

Кроме того, на месте завода «Людвиг Нобель» хотят построить жилье и ледовую арену. Градсовет рассмотрел проект жилого дома улице Фокина, между Большим Сампсониевским проспектом и Пироговской набережной. Часть расположенного на участке бывшего цеха завода «Людвиг Нобель» признали памятником архитектуры (ближе к Большому Сампсониевскому). Ее приспособят под современное использование — ледовую арену, а другая (ближе к Пироговской набережной) под охранный статус не попала и попадет под снос.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: