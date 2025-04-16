Небоскребы-аналоги «Москва-Сити» планируют построить у метро «Ладожская»

Построить «Петербург Сити» в Невском районе хотят через механизм КРТ с 2025 до 2030 года, следует из концептуального видения проекта, опубликованного на сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Сейчас на территории за Ладожским вокзалом расположены бывшая ниточная фабрика «Рабочий», в которой находится офисно-складской комплекс, деловой центр «Охта», исправительная колония №7 ФСИН, пустующий участок бывшей базы ЗАО «Ленмостострой», индивидуальные гаражи, правобережная котельная АО «ТЭК Санкт-Петербурга», асфальто-бетонный завод «Магистраль», а также несколько производственно-складских комплексов и другие объекты.

Инвестиции в проект оценивают в минимум в 350 млрд рублей, пишет «Деловой Петербург». В концепции отмечают, что в Петербурге нет подобных масштабных проектов по принципу «пятиминутного города и транзитно-ориентированного девелопмента». При этом «Лахта Центр» не вписывается в этот параметр из-за расположения на периферии, ограниченности территории и монофункциональности.

Общая площадь построек на территории «Петербург-Сити» составит не менее 3 млн квадратных метров, а помимо жилой недвижимости и высоток с офисами там планируется разместить общественный центр с ТРЦ, выставочным пространством, центром досуга для детей и взрослых, а также объекты федерального и регионального значения. В частности, в градостроительной концепции проекта указаны: