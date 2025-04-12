18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

К «Галерее» хотят пристроить новый корпус

Оператор ТРК на Лиговском проспекте просит распространить деловую функцию на небольшой участок с южной стороны от основного здания. Новое здание будет шестиэтажным, максимум в 28 метров высотой, прямоугольным в плане, вход — с южной стороны. Внутри — большой торговый зал, вспомогательные помещения и подземный гараж.

Anton_Ivanov / Shutterstock.com

«Архитектурное решение здания разработано с учетом стилистики фасадов торгово-развлекательного комплекса «Галерея». Проектом предусмотрено использование натуральных материалов и текстур, что задаст направление для дальнейшего архитектурного развития окружающей застройки», — сообщает «Фонтанка» со ссылкой на девелопера.

«Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории, включая устройство парковочных мест для сотрудников и посетителей, газонов и пешеходных дорожек», — уточняют авторы и добавляют: жилого строительства на участке не будет.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге построят новый ТЦ на проспекте Ветеранов. Новый торговый центр появится в жилом комплексе «Солнечный город». Завершить строительство должны до 26 августа 2028 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: