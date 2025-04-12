К «Галерее» хотят пристроить новый корпус

«Архитектурное решение здания разработано с учетом стилистики фасадов торгово-развлекательного комплекса «Галерея». Проектом предусмотрено использование натуральных материалов и текстур, что задаст направление для дальнейшего архитектурного развития окружающей застройки», — сообщает «Фонтанка» со ссылкой на девелопера.

«Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории, включая устройство парковочных мест для сотрудников и посетителей, газонов и пешеходных дорожек», — уточняют авторы и добавляют: жилого строительства на участке не будет.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге построят новый ТЦ на проспекте Ветеранов. Новый торговый центр появится в жилом комплексе «Солнечный город». Завершить строительство должны до 26 августа 2028 года.