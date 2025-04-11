Северный ветер, море и театр: как выглядит новый Петербург из-за Урала

Узнали у Максима Зорина, коммерческого директора компании «Брусника», каково это — быть новым застройщиком в историческом мегаполисе, и что он думает про намыв, на котором девелопер возводит свой первый квартал в городе.
Вы новый для Петербурга девелопер, но за Уралом вы же не новички?
Да, у нас большой опыт, огромное количество людей живет в наших домах в Екатеринбурге, Тюмени. «Северный ветер» — наш первый проект в Петербурге, который должен показать городу, как мы умеем строить.
В чем разница между строительством за Уралом и в столицах? Что из своего опыта вы привезли сюда, а что пришлось изменить?
Честно скажу, девелопмент в Екатеринбурге и Тюмени выглядит чуть более уверенным, чем в Москве или Петербурге. Во-первых, это связано с размером городов и средним уровнем доходов, который выше, чем у столичных жителей. В той же Тюмени огромное количество девелоперов, а город же меньше, чем Петербург и тем более Москва, поэтому конкуренция огромная. Каждый девелопер старается строить интересней и качественней. Это касается и материалов, и технологий, и дизайна. Москва и Петербург такие большие, что здесь спрос все еще превышает предложение, поэтому появляются проекты, направленные на быстрый сбыт. Мы хотим сломать эту тенденцию и в хорошем месте построить крутые дома.
Вы считаете намыв хорошим местом?
Конечно! Это уникальная локация со всех точек зрения. Мы придумали совместить наше сибирское жизнелюбие с энергией моря, ветром, брызгами. Да, тут ветрено, это факт, который мы прямо названием проекта признаем. Но почему это плохо? Мы умеем строить дома — но вот эту энергию стихии ведь ни за какие деньги не построишь.
Вообще это потрясающая история — рядом с центром прямо сейчас создается новый район с изначально однородной, красивой, современной средой и без вынужденного соседства с ТЭЦ, промзонами, предприятиями. Это невероятно круто и, на мой взгляд, неповторимо. Вряд ли в ближайшем будущем будет еще такая возможность для строительства.
Знаю, что когда намыв только появился, он вызывал протесты как самим фактом своего существования, так и проблемами первых жилых комплексов. Но! Прошло уже больше 10 лет, учтены все первые ошибки и промахи, изменились технологии и материалы, появились новые девелоперы. Мы, например! Сейчас та часть намыва, где мы возводим свой проект, — это комфортный современный район с развитой инфраструктурой, как социальной, так и дорожной.
Квартал «Северный ветер», Санкт-Петербург
Но как вам удалось обуздать ветер?
Брусника провела работу по ветромоделированию и превратила стихию в полноценную часть проекта. Поэтому на всей территории квартала появятся архитектурные объекты — в том числе мобили, которые призваны подчеркнуть природную энергию. Также не стоит забывать, что «Северный ветер» расположится на второй береговой линии.
То есть получается, что, с одной стороны, мы защищаемся от ветра, а с другой, сохраняем его красоту. Основа квартала — огромная внутренняя территория, где мы высадим кольцевой сад, чтобы разделить двор на несколько зон — для активных мероприятий, тихого отдыха, воркаута, арт-объектов, кафе. Снаружи комплекса вместе с соседом-застройщиком мы заложили большой парк. Такого взаимодействия между проектами, кстати, не хватает в Петербурге. Принято, что каждый строит свое монолитное замкнутое пространство. А мы решили, что надо создавать единую концепцию, чтобы было красиво и комфортно не только внутри, но и снаружи. Кроме того, во дворе будут построены таунхаусы с отдельными входами, школа, детский сад, театр.
Театр?!
Да, мы планируем не только социальную инфраструктуру, но и культурную. В Гранд-лобби, например, будет своя небольшая библиотека. Но самое важное — мы хотим, чтобы люди жили красиво. Поэтому мы отдельно работаем над дизайном и парковок. Я, например, езжу на машине и паркуюсь в подземном паркинге, откуда в квартиру поднимаюсь на лифте. В лобби в итоге попадаю раз в месяц в лучшем случае, а мне тоже хочется видеть красоту. Так, в нашем проекте появился паркинг с витражами, озеленением и деревянными панелями в интерьере.
Какой архитектурный стиль вы выбрали для Петербурга?
Во главу угла мы поставили идеи Алваро Аалто — плавные формы, много дерева и камня, светлые тона, комфорт, функциональность. И актуальность! Несмотря на то, что Аалто строил в начале и середине прошлого века, его идеи остаются важными и сейчас, особенно для Петербурга. Мы стараемся разнообразить визуал квартала, следуя его принципам. Форма — это не единая коробка, поэтому наши дома разной высотности, по углам проекта стоят акцентные башни, внутри — таунхаусы и урбан-виллы в 7-9 этажей. Это дает ощущение уединенности и комфорта. Как видите, мы и здесь следуем нашей стратегии максимального выбора. Кому-то нравится простор и стихия. Другие ценят покой и уединенность.
Как совместить такие разные сценарии жизни в одном проекте?
Брусника всегда стремится к разнообразию, и мы давно научились создавать в проектах необычные и неочевидные сочетания. Эта задача решается на этапе мастер-планирования. Архитекторы распределяют по кварталу сценарии и вместе с тем продумывают зонирование, оценивают риски, работают с ландшафтом, озеленением, благоустройством. Этот комплексный подход позволяет наполнить территорию самыми разными функциями. Фактически мы строим полис, как в Древней Греции, где жизнь максимально разных людей будет обеспечена всем необходимым.
Благодарим за возможность провести съемку администрацию библиотеки Алвара Аалто
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