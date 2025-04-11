Северный ветер, море и театр: как выглядит новый Петербург из-за Урала

Вы новый для Петербурга девелопер, но за Уралом вы же не новички?

Да, у нас большой опыт, огромное количество людей живет в наших домах в Екатеринбурге, Тюмени. «Северный ветер» — наш первый проект в Петербурге, который должен показать городу, как мы умеем строить.

В чем разница между строительством за Уралом и в столицах? Что из своего опыта вы привезли сюда, а что пришлось изменить?

Честно скажу, девелопмент в Екатеринбурге и Тюмени выглядит чуть более уверенным, чем в Москве или Петербурге. Во-первых, это связано с размером городов и средним уровнем доходов, который выше, чем у столичных жителей. В той же Тюмени огромное количество девелоперов, а город же меньше, чем Петербург и тем более Москва, поэтому конкуренция огромная. Каждый девелопер старается строить интересней и качественней. Это касается и материалов, и технологий, и дизайна. Москва и Петербург такие большие, что здесь спрос все еще превышает предложение, поэтому появляются проекты, направленные на быстрый сбыт. Мы хотим сломать эту тенденцию и в хорошем месте построить крутые дома.