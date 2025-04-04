Город-сад: попросили девелоперов описать озеленение, каким оно должно быть

Геопластика, гринфингеры, садовые мультимедийные скульптуры и интеграция в природные заказники: в Петербурге новый стандарт — вокруг дома разбивают как минимум ботанический сад.
Павел Мельников, директор департамента развития проектов Setl Group
Наша главная идея — «собственный парк» должен быть в каждом дворе. Поэтому мы разработали авторскую философию озеленения — стандарт SetlPark: уникальный «зеленый контент» для каждого нашего проекта плюс ландшафтный дизайн.
Юлия Ружицкая, генеральный директор АН «Главстрой»
Хороший пример того, как современный жилой комплекс может гармонично соседствовать с природным заказником, — наш экорайон «Юнтолово». Зеленые парковые зоны к завершению строительства ЖК займут примерно 70 гектаров.
Оксана Андросова, директор по архитектуре и дизайну «Группы ЛСР»
После консультации с дендрологом мы остановились на невысоких горных соснах, устойчивых к ветрам, а во дворах поставим большие кашпо с декоративными яблонями.
Сергей Тарасов, руководитель отдела продаж Project 6/3
Сад «оживает» в вашем присутствии: звуковые скульптуры реагируют на ваше приближение мягким свечением и эмбиентными звуками — шепот листвы, легкие перезвоны, аккорды, напоминающие природные саундскейпы.
Есть дом — есть парк
Сквер в квартале «Солнечный город. Резиденции»
Историческую концепцию «каждому дворцу — парк» переосмыслили в Петербурге: каждому дому — если не сад, то сквер. Девелоперы создают зеленые зоны при новых домах, вдохновляясь в ландшафтном дизайне традициями регулярного и пейзажного стилей. Встречайте: микро-Ораниенбаумы и нео-Петергофы с современной начинкой.
Павел Мельников
директор департамента развития проектов Setl Group
Наша главная идея — «собственный парк» должен быть в каждом дворе. Поэтому мы разработали авторскую философию озеленения — стандарт SetlPark: уникальный «зеленый контент» для каждого нашего проекта плюс ландшафтный дизайн. Мы сочетаем два исторических стиля садового искусства. Пейзажный стиль — это естественный природный парк с плавными линиями дорожек и всесезонными растениями: вспомните ландшафт императорской резиденции в Павловске или романтический пейзаж Каспара Давида Фридриха. Пример такого парка в проектах Setl Group — жилой комплекс «Солнечный город. Резиденции» на проспекте Ветеранов. Здесь мы придумали специальную концепцию: пространство сада будет менять краски каждый сезон — мы сочетаем вечнозеленые хвойные и лиственные деревья, цветы и травы. А холмы, созданные с помощью геопластики, соседствуют с аккуратными газонами, зонами отдыха и мощеными дорожками. За регулярный стиль, когда акцент делается на геометрических формах и симметрии (Боболи и Верхний парк Петергофа!), у нас отвечает ЖК Pulse Premier на Октябрьской набережной. А за бионический стиль — микс новых технологий и художественных приемов — всесезонный «Заповедный парк», который занимает треть (23 000 м2!) территории ЖК высокого комфорт-класса «Бионика Заповедная» и соседствует с Новоорловским заказником. Фонтан здесь больше похож на арт-объект, а детская песочница — на корень дерева, плюс дизайнерские перголы, «Зеленый лабиринт» и игровая «Мишкина берлога».
От экодома — к экорайону
Не создавать оазисы, а поддерживать естественную среду, интегрированную с внешним миром, — главная сверхидея, за которую держатся ландшафтные дизайнеры по всему миру. «Зеленая концепция» дома не автономна, а лишь дополняет природное окружение. В Петербурге жилые комплексы, которые строятся рядом с большими парками и заказниками, ищут разные «точки входа» в зеленые массивы.
Юлия Ружицкая
генеральный директор АН «Главстрой»
Уютные дворы с частными садами и масштабные парки — маст-хэв современного жилья. Поэтому еще на этапе предпроектной работы команда АН «Главстрой» закладывает необходимое количество зеленых зон, учитывая локальные особенности территории и природный контекст. При этом архитекторы, ландшафтные дизайнеры и дендрологи работают сообща, чтобы каждое решение было не только эстетичным, но и функциональным.
Хороший пример того, как современный жилой комплекс может гармонично соседствовать с природным заказником, — наш экорайон «Юнтолово». Зеленые парковые зоны к завершению строительства ЖК займут примерно 70 гектаров. 20 из них мы отведем под Центральный парк, первая очередь которого откроется одновременно с общегородским стадионом уже в 2025 году. По территории протекает река Юнтоловка, и на ней появятся собственный причал и гребной клуб «Причал’Ю».
В «Юнтолово» природа Юнтоловского заказника отразилась в архитектурных и ландшафтных решениях. Например, продолжением экотроп заповедника стала система гринфингеров — зеленых аллей, — которая свяжет жилую зону с общественными и рекреационными пространствами. Для каждого гринфингера спланированы арт-объекты и собственные функции: игровая, спортивная — сможете бегать летом и ходить на лыжах зимой.
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Природа как стратег
Зеленая набережная жилого комплекса Neva Haus
Какими будут ландшафтный дизайн и детали озеленения дома, обычно подсказывает сам Петербург. Ветер с Финского залива определяет одну стратегию, а большой парк рядом с жилым комплексом — другую.
Оксана Андросова
директор по архитектуре и дизайну «Группы ЛСР»
Локация решает: «Группа ЛСР» строит ЖК бизнес-класса «Морская набережная» у берега Финского залива, и это определило выбор растений для озеленения дворов. После консультации с дендрологом мы остановились на невысоких горных соснах, устойчивых к ветрам, а во дворах поставим большие кашпо с декоративными яблонями.
Еще один хороший пример, уже реализованный: ЖК Neva Haus на Петровском острове — бывшей промышленной территории в дельте Невы, которая стала новым модным жилым кварталом Петроградского района. Проект жилого комплекса в самой зеленой части острова, на берегу Малой Невки, — от террас с видом на воду до собственной набережной — получился абсолютно нетиповой. Экосреда общественных пространств (представьте дизайнерские формы на детских площадках в виде деревянных гнезд!) контрастирует с кирпичным стилем фасадов. А для озеленения проекта мы пристально изучали образцы всех видов саженцев — от крупномеров до многолетних трав. Строгий «фейсконтроль» прошли даже гранитные и шунгитные валуны. И важно: при благоустройстве пешеходной набережной мы сохранили взрослые деревья, которые уже долгие годы стоят на Петровском.
Сад как мультимедиа
Зеленый двор в доме Project 6/3
В будущем деревья во дворе родного дома с нами заговорят и расскажут последние новости! Один из трендов: эксперименты с экологичными мультимедиа — симбиозом технологий, натуральных материалов и живых экосистем.
Сергей Тарасов
руководитель отдела продаж Project 6/3
Как сделать двор инновационной экосистемой? Для дома Project 6/3 — это реновация доходного дома банкира П. Е. Бурцева в стиле модерн на улице Блохина — мы спроектировали зеленый оазис, в котором объединили принципы устойчивого развития и интерактивных технологий. Выбрали декоративные кустарники и многолетние цветы, которые требуют меньшего ухода и хорошо переносят климатические условия региона: от спиреи японской и дербенника иволистного до вейника остроцветкового. Цветовыми доминантами здесь выступят вечнозеленые сосны, сформированные в природном стиле ниваки, и яблони, которые весной превратятся в розовые облака.
А за новые технологии отвечает светозвуковое сопровождение, разработанное компанией Sonicology: эта международная инициатива видит будущее урбанизма в гармонии цифрового и органического. Во-первых, световая навигационная система в садовых двориках и пешеходных зонах реагирует на движение посетителей: LED-ленты, встроенные вдоль дорожек, создают плавный эффект сопровождающего света. Сад «оживает» в вашем присутствии. Во-вторых, звуковые скульптуры: они реагируют на ваше приближение мягким свечением и эмбиентными звуками — шепот листвы, легкие перезвоны, аккорды, напоминающие природные саундскейпы. При этом каждая инсталляция — это часть единой нейросети, и система подстраивает световые и звуковые сценарии под время суток, погодные условия и даже календарные события: например, утром вас пробуждают щебет птиц и свет холодных оттенков, а в Новый год все будет, конечно же, волшебно мерцать.
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