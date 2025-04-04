Город-сад: попросили девелоперов описать озеленение, каким оно должно быть

генеральный директор АН «Главстрой»

Уютные дворы с частными садами и масштабные парки — маст-хэв современного жилья. Поэтому еще на этапе предпроектной работы команда АН «Главстрой» закладывает необходимое количество зеленых зон, учитывая локальные особенности территории и природный контекст. При этом архитекторы, ландшафтные дизайнеры и дендрологи работают сообща, чтобы каждое решение было не только эстетичным, но и функциональным.

Хороший пример того, как современный жилой комплекс может гармонично соседствовать с природным заказником, — наш экорайон «Юнтолово». Зеленые парковые зоны к завершению строительства ЖК займут примерно 70 гектаров. 20 из них мы отведем под Центральный парк, первая очередь которого откроется одновременно с общегородским стадионом уже в 2025 году. По территории протекает река Юнтоловка, и на ней появятся собственный причал и гребной клуб «Причал’Ю».

В «Юнтолово» природа Юнтоловского заказника отразилась в архитектурных и ландшафтных решениях. Напри­мер, продолжением экотроп заповедника стала система гринфингеров — зеленых аллей, — которая свяжет жилую зону с общественными и рекреационными пространствами. Для каждого гринфингера спланированы арт-объекты и собственные функции: игровая, спортивная — сможете бегать летом и ходить на лыжах зимой.

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