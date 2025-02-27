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Смысловая надстройка: девелоперы рассказывают о новых смыслах жизни в их проектах

Когда дома и стены помогают — это душеспасительное, но хочется еще и простого человеческого — высокой культуры быта, особенно в Петербурге. Тренд на жизнь в шаговой доступности от всего и необязательно в центре будет актуален и в 2025-м: в перспективе дождевой сад, новые общественные пространства, театр на первом этаже и кинетические арт-объекты, заигрывающие с ветром. 

Павел Мельников, директор департамента развития проектов Setl Group

Мы стремимся не просто строить дома, а формировать среду для жизни, развивать инфраструктуру.
Анзор Берсиров, заместитель генерального директора по развитию Группы компаний «ТРЕСТ»

Гармонично интегрировать новый комплекс в городской ландшафт помогает благоустройство территории.
Надежда Ильина, директор по развитию ГК «Лидер Групп»

Главным смысловым акцентом в ЖК «Дефанс» стал театр на 500 мест. Архитектурное бюро «Студия 44» спроектировало его в стиле петербургских театральных залов ХХ века.
Максим Зорин, коммерческий директор филиала «Брусники» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Создавая сложную многоуровневую композицию, архитекторы нашего квартала «Северный ветер» вдохновлялись наследием Алвара Аалто.

Источники вдохновения

Центр Петербурга заряжен на успех, но туда еще нужно доехать. А когда пло­щадь, парк или бульвар есть у нас дома, то и тайм-менеджмент дается проще: в любое время прогулялись в мечтах о высоком и не сорвали дедлайны.

ЖК «Город звезд»

ЖК «Город звезд»

ЖК «Город звезд»

ЖК «Город звезд»

ЖК Imperial Club

ЖК Imperial Club

Павел Мельников

директор департамента развития проектов Setl Group

Мы стремимся не просто строить дома, а формировать среду для жизни, развивать инфраструктуру. Для каждого проекта привлекаются ведущие архитектурные студии и разрабатывается индивидуальная концепция на все этапы — от архитектуры до благоустройства. Мы базируемся на стандартах, разработанных вну­три компании. Например, стандарт озеленения SetlPark определяет наполнение дворов и ландшафтный дизайн. Так проектируются парки с деревьями, всесезонными растениями, декоративными валунами и дорожками с покрытием из плитки, террасной доски и натурального камня.

Благодаря специалистам АБ «А. Лен» в «Городе звезд» на правом берегу Невы появится смысловая доминанта — сеть общественных пространств, объединенных пешеходной аллеей, но разных по наполнению. Например, на площади Солнца будут установлены большие солнечные часы, амфитеатр и круглые беседки, напоминающие световые блики, а на площади Героев — спортивные тренажеры.

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Медитация и визуализация

Петербург хоть и любимый, но все же шумный мегаполис с пробками. Поэтому пока практикуем особый вид домашнего гедонизма «Алиса, включи звуки леса» и представляем прямо за окном дубовую аллею вместе с дождевым садом.

Общественное пространство в ЖК «NewПитер»

Общественное пространство в ЖК «NewПитер»

Общественное пространство в ЖК «NewПитер»

Общественное пространство в ЖК «NewПитер»

Общественное пространство в ЖК «NewПитер»

Общественное пространство в ЖК «NewПитер»

Анзор Берсиров

заместитель генерального директора по развитию Группы компаний «ТРЕСТ»

Гармонично интегрировать новый комплекс в городской ландшафт помогает благоустройство территории, за которое наши проекты неоднократно выигрывали федеральные конкурсы. Например, ЖК «NewПитер» в поселке Новоселье на южной границе Петербурга наградили за озеленение одной из шести премий Urban Awards, которые он получал последние шесть лет. В каждом дворе комплекса разные акценты: рокарий (плоскостная композиция из камней), плодовый сад, застекленные теплицы для выращивания овощей или игровая горка для детей. Гуляют местные жители по бульвару Белых Ночей. В 2024 году он победил в Green Property Awards в номинации «Общественные пространства и сооружения». Сейчас на бульваре есть площадь с фонтаном, велодорожками, разнообразными детскими и спортивными площадками, а вскоре появятся дождевой сад, памп-трек, зоны для выгула и дрессировки собак, дубовая аллея и многое другое.

Правда, городу все еще не хватает смелости в новой архитектуре, и здесь важно правильно выбрать бюро: если мы готовим проект там, где уже существует определенный исторический контекст, то привлекаем опытных архитекторов — работаем с мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», архитектурным бюро СПИЧ, мастерской Intercolumnium и другими. Если занимаемся редевелопментом или строим объект в «чистом поле», то готовы экспериментировать и привлекать более молодых, креативных и смелых авторов. Например, новый лот в ЖК «NewПитер» спроектирует АБ «Настас и партнеры».

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Добрососедство и арт

Локальный парадокс: живем в центре — привыкаем к искусству по соседству, уезжаем — жалеем, что не ходили каждый день в Мариинку. Сразу хочется вызвать скорую театральную помощь и выйти в тапочках к фонтану во дворе во время какой-нибудь экскурсии. Девелоперы перехватили запрос во Вселенную и стремятся разнообразить базовый набор локаций на первом этаже и в шаговой доступности.

Фонтан «Каскад» в ЖК «Дефанс»

Фонтан «Каскад» в ЖК «Дефанс»

Надежда Ильина

директор по развитию ГК «Лидер Групп»

В ЖК «Дефанс» в Московском районе мы создали общественное пространство с пятью фонтанами. Это сооружение стало частью парадной лестницы, ведущей в жилой комплекс. Самый большой фонтан называется «Каскад» — более 20 метров в длину. Его подножие вымощено светодиодной брусчаткой, а в каждую гранитную ступень вмонтированы композитные светодиодные панно.

Но главным смысловым акцентом в «Дефанс» стал театр на 500 мест. Архитектурное бюро «Студия 44» спроектировало его в стиле петербургских театральных залов ХХ века. Почти весь декор и мебель изготавливались вручную. Паркет сделан из натурального дуба, зрительный зал и фойе отделаны штукатуркой под структуру дерева. Сейчас здание передано в аренду драматическому театру «Визави» под руководством Николая  Феоктистова. Там проходят постановки «Ржев 42-й год» и «Однажды в Техасе», а в годовщину снятия блокады Ленинграда (27 января) показали премьерный спектакль-эссе «Память».

Проект общественной террасы в квартале «Северный ветер»

Проект общественной террасы в квартале «Северный ветер»

Квартал «Северный ветер»

Квартал «Северный ветер»

Квартал «Северный ветер»

Квартал «Северный ветер»

Квартал «Северный ветер»

Квартал «Северный ветер»

Максим Зорин

коммерческий директор филиала «Брусники» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Наш первый проект в Петербурге — комплекс «Северный ветер» на Васильевском острове, на берегу Финского залива. Мы разделим его на шесть кластеров: событийный — с площадками для соседских мероприятий; гастрономический — с кафе и ресторанами; спортивный — с площадкой для воркаута; спокойный и тихий — с зонами для отдыха; семейный — с детскими площадками.

Создавая сложную многоуровневую композицию, архитекторы «Северного ветра» вдохновлялись наследием Алвара Аалто (библиотека в Выборге) и минимализмом работ финских и скандинавских мастеров. Поэтому урбан-виллы и таунхаусы перемежаются в проекте с акцентными башнями, а в отделке используются светлая штукатурка, кирпич и панели под дерево. Авторы также учитывали окружающий контекст и дух города. Ветер и Санкт-Петербург — неразлучны, поэтому, например, в квартале появятся кинетические арт-объекты с подвижными металлическими лопастями.

Общественное пространство комплекса задумано как ландшафтный музей под открытым небом. Там будет десять площадок с инсталляциями, скульптурами, мозаичными панно и цветными витражами, в том числе от художников Александра Закирова (автора работы «Леха! Смузи опять жидковат!»), Андрея Елецкого (его картины есть и в Русском музее, и в кафе «Идиот») и Кирилла Бородина (создателя Дефенсора — динозаврика-защитника, сошедшего с мемов в технике холст-масло в формат коллекционной игрушки).

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Материал из номера:
Февраль
Люди:
Максим Зорин, Надежда Ильина, Анзор Берсиров Павел Мельников

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