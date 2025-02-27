Смысловая надстройка: девелоперы рассказывают о новых смыслах жизни в их проектах

Когда дома и стены помогают — это душеспасительное, но хочется еще и простого человеческого — высокой культуры быта, особенно в Петербурге. Тренд на жизнь в шаговой доступности от всего и необязательно в центре будет актуален и в 2025-м: в перспективе дождевой сад, новые общественные пространства, театр на первом этаже и кинетические арт-объекты, заигрывающие с ветром.
Павел Мельников, директор департамента развития проектов Setl Group
Мы стремимся не просто строить дома, а формировать среду для жизни, развивать инфраструктуру.
Анзор Берсиров, заместитель генерального директора по развитию Группы компаний «ТРЕСТ»
Гармонично интегрировать новый комплекс в городской ландшафт помогает благоустройство территории.
Надежда Ильина, директор по развитию ГК «Лидер Групп»
Главным смысловым акцентом в ЖК «Дефанс» стал театр на 500 мест. Архитектурное бюро «Студия 44» спроектировало его в стиле петербургских театральных залов ХХ века.
Максим Зорин, коммерческий директор филиала «Брусники» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Создавая сложную многоуровневую композицию, архитекторы нашего квартала «Северный ветер» вдохновлялись наследием Алвара Аалто.
Источники вдохновения
Центр Петербурга заряжен на успех, но туда еще нужно доехать. А когда площадь, парк или бульвар есть у нас дома, то и тайм-менеджмент дается проще: в любое время прогулялись в мечтах о высоком и не сорвали дедлайны.
Павел Мельников
директор департамента развития проектов Setl Group
Мы стремимся не просто строить дома, а формировать среду для жизни, развивать инфраструктуру. Для каждого проекта привлекаются ведущие архитектурные студии и разрабатывается индивидуальная концепция на все этапы — от архитектуры до благоустройства. Мы базируемся на стандартах, разработанных внутри компании. Например, стандарт озеленения SetlPark определяет наполнение дворов и ландшафтный дизайн. Так проектируются парки с деревьями, всесезонными растениями, декоративными валунами и дорожками с покрытием из плитки, террасной доски и натурального камня.
Благодаря специалистам АБ «А. Лен» в «Городе звезд» на правом берегу Невы появится смысловая доминанта — сеть общественных пространств, объединенных пешеходной аллеей, но разных по наполнению. Например, на площади Солнца будут установлены большие солнечные часы, амфитеатр и круглые беседки, напоминающие световые блики, а на площади Героев — спортивные тренажеры.
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Медитация и визуализация
Петербург хоть и любимый, но все же шумный мегаполис с пробками. Поэтому пока практикуем особый вид домашнего гедонизма «Алиса, включи звуки леса» и представляем прямо за окном дубовую аллею вместе с дождевым садом.
Анзор Берсиров
заместитель генерального директора по развитию Группы компаний «ТРЕСТ»
Гармонично интегрировать новый комплекс в городской ландшафт помогает благоустройство территории, за которое наши проекты неоднократно выигрывали федеральные конкурсы. Например, ЖК «NewПитер» в поселке Новоселье на южной границе Петербурга наградили за озеленение одной из шести премий Urban Awards, которые он получал последние шесть лет. В каждом дворе комплекса разные акценты: рокарий (плоскостная композиция из камней), плодовый сад, застекленные теплицы для выращивания овощей или игровая горка для детей. Гуляют местные жители по бульвару Белых Ночей. В 2024 году он победил в Green Property Awards в номинации «Общественные пространства и сооружения». Сейчас на бульваре есть площадь с фонтаном, велодорожками, разнообразными детскими и спортивными площадками, а вскоре появятся дождевой сад, памп-трек, зоны для выгула и дрессировки собак, дубовая аллея и многое другое.
Правда, городу все еще не хватает смелости в новой архитектуре, и здесь важно правильно выбрать бюро: если мы готовим проект там, где уже существует определенный исторический контекст, то привлекаем опытных архитекторов — работаем с мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», архитектурным бюро СПИЧ, мастерской Intercolumnium и другими. Если занимаемся редевелопментом или строим объект в «чистом поле», то готовы экспериментировать и привлекать более молодых, креативных и смелых авторов. Например, новый лот в ЖК «NewПитер» спроектирует АБ «Настас и партнеры».
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Добрососедство и арт
Локальный парадокс: живем в центре — привыкаем к искусству по соседству, уезжаем — жалеем, что не ходили каждый день в Мариинку. Сразу хочется вызвать скорую театральную помощь и выйти в тапочках к фонтану во дворе во время какой-нибудь экскурсии. Девелоперы перехватили запрос во Вселенную и стремятся разнообразить базовый набор локаций на первом этаже и в шаговой доступности.
Фонтан «Каскад» в ЖК «Дефанс»
Надежда Ильина
директор по развитию ГК «Лидер Групп»
В ЖК «Дефанс» в Московском районе мы создали общественное пространство с пятью фонтанами. Это сооружение стало частью парадной лестницы, ведущей в жилой комплекс. Самый большой фонтан называется «Каскад» — более 20 метров в длину. Его подножие вымощено светодиодной брусчаткой, а в каждую гранитную ступень вмонтированы композитные светодиодные панно.
Но главным смысловым акцентом в «Дефанс» стал театр на 500 мест. Архитектурное бюро «Студия 44» спроектировало его в стиле петербургских театральных залов ХХ века. Почти весь декор и мебель изготавливались вручную. Паркет сделан из натурального дуба, зрительный зал и фойе отделаны штукатуркой под структуру дерева. Сейчас здание передано в аренду драматическому театру «Визави» под руководством Николая Феоктистова. Там проходят постановки «Ржев 42-й год» и «Однажды в Техасе», а в годовщину снятия блокады Ленинграда (27 января) показали премьерный спектакль-эссе «Память».
Максим Зорин
коммерческий директор филиала «Брусники» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Наш первый проект в Петербурге — комплекс «Северный ветер» на Васильевском острове, на берегу Финского залива. Мы разделим его на шесть кластеров: событийный — с площадками для соседских мероприятий; гастрономический — с кафе и ресторанами; спортивный — с площадкой для воркаута; спокойный и тихий — с зонами для отдыха; семейный — с детскими площадками.
Создавая сложную многоуровневую композицию, архитекторы «Северного ветра» вдохновлялись наследием Алвара Аалто (библиотека в Выборге) и минимализмом работ финских и скандинавских мастеров. Поэтому урбан-виллы и таунхаусы перемежаются в проекте с акцентными башнями, а в отделке используются светлая штукатурка, кирпич и панели под дерево. Авторы также учитывали окружающий контекст и дух города. Ветер и Санкт-Петербург — неразлучны, поэтому, например, в квартале появятся кинетические арт-объекты с подвижными металлическими лопастями.
Общественное пространство комплекса задумано как ландшафтный музей под открытым небом. Там будет десять площадок с инсталляциями, скульптурами, мозаичными панно и цветными витражами, в том числе от художников Александра Закирова (автора работы «Леха! Смузи опять жидковат!»), Андрея Елецкого (его картины есть и в Русском музее, и в кафе «Идиот») и Кирилла Бородина (создателя Дефенсора — динозаврика-защитника, сошедшего с мемов в технике холст-масло в формат коллекционной игрушки).
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