Смысловая надстройка: девелоперы рассказывают о новых смыслах жизни в их проектах

заместитель генерального директора по развитию Группы компаний «ТРЕСТ»

Гармонично интегрировать новый комплекс в городской ландшафт помогает благоустройство территории, за которое наши проекты неоднократно выигрывали федеральные конкурсы. Например, ЖК «NewПитер» в поселке Новоселье на южной границе Петербурга наградили за озеленение одной из шести премий Urban Awards, которые он получал последние шесть лет. В каждом дворе комплекса разные акценты: рокарий (плоскостная композиция из камней), плодовый сад, застекленные теплицы для выращивания овощей или игровая горка для детей. Гуляют местные жители по бульвару Белых Ночей. В 2024 году он победил в Green Property Awards в номинации «Общественные пространства и сооружения». Сейчас на бульваре есть площадь с фонтаном, велодорожками, разнообразными детскими и спортивными площадками, а вскоре появятся дождевой сад, памп-трек, зоны для выгула и дрессировки собак, дубовая аллея и многое другое.

Правда, городу все еще не хватает смелости в новой архитектуре, и здесь важно правильно выбрать бюро: если мы готовим проект там, где уже существует определенный исторический контекст, то привлекаем опытных архитекторов — работаем с мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», архитектурным бюро СПИЧ, мастерской Intercolumnium и другими. Если занимаемся редевелопментом или строим объект в «чистом поле», то готовы экспериментировать и привлекать более молодых, креативных и смелых авторов. Например, новый лот в ЖК «NewПитер» спроектирует АБ «Настас и партнеры».

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