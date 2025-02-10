Количество жилой недвижимости бизнес-класса в Петербурге может достичь исторического минимума за последние 13 лет

Спрос на жилье в сегменте «бизнес-класс» в 2024 году составил 181 тысячу квадратных метров, что на 5% превысило аналогичный показатель 2023 года. При этом объем ввода в эксплуатацию к концу 2024 года зафиксировали на высоком уровне — 319 тысяч квадратных метров. В 2025 году предрекают падение до 22 тысяч квадратных метров, следует из данных консалтинговой компании NF Group. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года площадь жилья бизнес-класса сократилась на 32%, и на 28% — по количеству лотов.

В 2024 году на рынок жилья бизнес-класса выставили семь новых жилых комплексов в пяти районах города. Общая площадь выведенных в продажу комплексов составила 133 тысяч квадратных метров, что на 20% меньше объема нового предложения 2023 года.

Ввод комплексов и старт продаж в Bashni Element (Element Development) и «Северный ветер» («Брусника») пополнили географию рынка новой локацией в Василеостровском районе — намывными территориями, где ранее возводились только новостройки массового сегмента. В 2025 году объем ввода в эксплуатацию может опуститься до рекордных значений: планируют закончить строительство только трех жилых комплексов общей площадью 22 тысячи квадратных метров. Снижение показателя связывают, в том числе с замедлением девелоперской активности по выводу новых объектов на рынок после 2022 года.

«Вопреки опасениям, завершение программы льготной ипотеки в 2024 году практически не сказалось на рынке жилья бизнес-класса: спрос во втором полугодии остался на уровне первых шести месяцев. При этом на фоне осторожного подхода девелоперов к выводу на рынок нового предложения объем экспозиции за год сократился на треть, достигнув рекордного минимума за последние 13 лет. Дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от пополнения экспозиции. На протяжении последних лет девелоперы активно увеличивали свои земельные банки, в том числе приобретая участки с готовой разрешительной документацией, что позволяет ускорить запуск новых проектов. Таким образом, в 2025 году рынок продолжит пополняться объектами, в том числе в новых для бизнес-класса локациях — например, на Матисовом острове», — рассказала аналитик-консультант NF GROUP Ксения Федорова.