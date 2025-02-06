Элементарно — эмпатия: как девелоперы реанимируют бывшие заводские окраины Петербурга

Перезагрузка депрессивных территорий и редевелопмент — тренд, особенно в Петербурге. Город явно устал быть в топе мемов про уныние и разруху, а девелоперы наконец проявили эмпатию: взялись за бережную реставрацию исторических зданий в центре и реновацию бывших заводских окраин (да, они делают серый пояс белым и пушистым!). Акторы перемен рассказали Собаке.ru о работе с культурным кодом и соучаствующем проектировании.
Эдуард Тиктинский, президент Группы RBI
Помните Левашовский хлебозавод до восстановления? Памятник конструктивизма, где выпекали хлеб в блокадные годы, пребывал в чудовищном состоянии.
Александра Решетова, заместитель директора по продажам Project 6|3 (Golden Age Group)
Характерный для Петроградской стороны двор-колодец должен стать точкой притяжения не только жителей клубного дома и гостей бутик-отеля, входящего в Project 6|3.
Павел Мельников, директор департамента развития проектов Setl Group
В Петербурге в условиях отсутствия пятен под застройку редевелопмент — это возможность создавать современную комфортную жилую среду на территориях бывших промышленных зон.
Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой»
Для нас работа с историческими зданиями — огромная честь и ответственность, мы чувствуем себя причастными к наследию.
Конструктивный диалог
Петербург — город-памятник, поэтому редевелопмент здесь становится задачей со звездочкой. Обновленные промзоны и полуразрушенные шедевры архитектуры по-настоящему расцветают (как и люди!) от бережного отношения и внимания к деталям. Особенно если проекты обсуждают все заинтересованные: от девелоперов и сотрудников КГИОП до местных жителей и блогеров.
Эдуард Тиктинский,
президент Группы RBI
Помните Левашовский хлебозавод до восстановления? Памятник конструктивизма, где выпекали хлеб в блокадные годы, пребывал в чудовищном состоянии. Почти пять лет, пока шла наша реконструкция, к проекту не ослабевало пристальное внимание горожан. Всемирный клуб петербуржцев, депутаты Законодательного собрания, журналисты, блогеры — кто только не приходил! Рады, что мы выстроили конструктивный диалог со всеми, благодаря чему проект получился таким, каким и задумывался: культурно-деловое пространство, где совместно со школой Masters и самостоятельно мы организуем выставки, концерты и другие события, на которые люди приезжают со всего города.
Реконструированное RBI здание Левашовского хлебозавода соседствует с клубным домом Futurist на Петроградской стороне.
А еще место посещают туристы, в том числе иностранные. Можно складывать новый маршрут по современному Петербургу: «Лахта-Центр», стадион на Крестовском, мост Бетанкура, Левашовский хлебозавод — и все это позитивные примеры качественного развития территорий за последние годы.
Группу RBI не просто так называют «самым петербургским девелопером». Мы отреставрировали уже 13 объектов, включая гараж Крюммеля на Большой Посадской, газгольдер Общества освещения газом Санкт-Петербурга на Заозерной, Лесной корпус в Сестрорецке. Простой реконструкции мало, мы наполняем место смыслом, делаем его востребованным. Только тогда вчерашние руины обретают вторую жизнь.
Успех редевелопмента невозможен без активного и конструктивного сотрудничества власти, бизнеса и горожан. Экономическая эффективность таких проектов низкая, большинство из них не прибыльны сами по себе: нужны уникальные специалисты, дорогостоящие технологии. «Свести» экономику часто возможно только в составе общего девелоперского проекта, который включает новое жилое строительство, как это было, например, с реконструкцией Левашовского хлебозавода, который теперь составляет гармоничный ансамбль с клубным домом Futurist.
Новое место силы
Все начинается с отношения: владелец Golden Age Group, господин Зыонг Ти Киен, называет город на Неве «маленькой Европой» и уже много лет занимается развитием диалога между Россией и Вьетнамом.
Александра Решетова,
заместитель директора по продажам Project 6|3 (Golden Age Group)
В 2019 году расселяли модерновое здание доходного дома банкира П. Е. Бурцева на Блохина 6/3, построенное по проекту Павла Мульханова. У этого архитектора был характерный почерк: башенки, портики, эркеры и густая фасадная лепнина. Петербуржцы тогда горячо обсуждали будущее объекта. Но оно в надежных руках: во-первых, у нас есть опыт реконструкции действующего отеля «Гранд Отель Чайковский». Во-вторых, за бережную реновацию в стиле экоминимализма отвечала команда архитекторов DA Bureau, известные всему Петербургу по интерьерам лучших ресторанов.
Характерный для Петроградской стороны двор-колодец должен стать точкой притяжения не только жителей клубного дома и гостей бутик-отеля, входящего в Project 6|3. Сейчас мы проектируем там ресторан с летней террасой, ландшафтным озеленением, деревьями и скульптурами — оазис в центре Петроградки. Приятно, что архитекторы и люди с большим опытом в строительстве выбирают Project 6|3 для жизни и инвестиций, потому что для них здесь все совпало. Мы не просто продаем, а ищем соседей, и такой подход диктует иное отношение к развитию места.
Клубный дом и бутик-отель от Golden Age Group в бывшем доходном доме П. Е. Бурцева.
Серый пояс по урбанистике
Запущенные исторические промзоны любят индастриал-туристы, но не петербуржцы. Так что ревитализация бывших заводских районов как минимум — про урбанистику, как максимум — про наши планы на жизнь: инвестируем в квартиры в новых модных районах Петербурга — с ландшафтным дизайном и общественными пространствами.
Павел Мельников,
директор департамента развития проектов Setl Group
В Петербурге в условиях отсутствия пятен под застройку редевелопмент — это возможность создавать современную комфортную жилую среду на территориях бывших промышленных зон. А современный редевелопмент — это всегда про комплексный подход: не только жилье, но и социальные объекты, коммерческие площади, общественные пространства. Так депрессивные локации «серого пояса» превращаются в модные, с продуманной архитектурой и развитым благоустройством.
Например, с элитным ЖК Imperial Club на Васильевском острове соседствует важнейший памятник ленинградского конструктивизма, отреставрированный Setl Group канатный цех завода «Красный гвоздильщик» с образцовой доминантой — водонапорной башней 1930 года. В это здание архитектора авангарда Якова Чернихова въедет кампус Школы дизайна НИУ ВШЭ. В Невском районе отмечу ЖК «Пульс на набережной» на месте лакокрасочного завода «Пигмент». Там мы также реставрируем историческое здание Киновеевского ультрамаринового завода, основанного доктором Георгием Веге, и его же пышный, с зеркалами и кариатидами, особняк неподалеку.
А напротив, на левом берегу Невы, на месте корпусов Невского завода возводится ЖК «Астра Континенталь», площадь его рекреационных зон составит более 30 тысяч квадратных метров. Располагается он в пределах Стеклянного городка — района, история которого началась еще в XVIII веке, когда здесь появились Императорские стекольный и зеркальный заводы, а сейчас постепенно эта зона становится востребованным местом для жизни у петербуржцев.
Setl Group строит ЖК «Астра Континенталь» на месте зданий Невского завода и реконструирует его корпус-памятник —сталелитейную мастерскую.
Инвестиции в вечность
Исторические заброшки часто становятся антипамятниками. А вот их преображение влияет на все окружение (буквально мы, когда сходили на психотерапию). Новая премиальность — это про традиции русского меценатства: современные Бахрушины и Морозовы инвестируют в реконструкцию зданий в центре Петербурга.
Оксана Кравцова,
генеральный директор ГК «Еврострой»
Из-за дефицита земельных участков в центре города мы убеждены, что будущее петербургского рынка элитной недвижимости именно за реконструкцией и реставрацией. Для нас работа с историческими зданиями — огромная честь и ответственность, мы чувствуем себя причастными к наследию.
Например, ГК «Еврострой» проводит капремонт зданий «Мадонна Бенуа» на Малом проспекте Петроградской стороны, 7 9–83 — образец неоклассики начала и середины XX века, спроектированный наследником династии Бенуа Логином Шретером. Роду Бенуа долгое время принадлежала «Мадонна с цветком» Леонардо да Винчи, которую можно увидеть в Эрмитаже. Клубный дом, получивший свое название в связи с этим историческим фактом, — это три корпуса и дворовой флигель, в которых более сотни квартир и апартаментов с высокими потолками, современными коммуникациями и инженерией. Больше десяти лет здания пустовали, но благодаря нам стали клубным объектом премиум-класса с набором сервисов и собственной инфраструктурой.
Другой объект реставрации компании «Еврострой» — дореволюционный доходный дом «Три Грации» у Таврического сада на Захарьевской улице, 41 Здесь жили депутаты первой Городской думы, сенаторы, высшие офицерские чины армии Российской империи, часть занимало посольство Норвегии. Скульптура «Трех Граций» на пересечении Захарьевской и Потемкинской — неотъемлемая часть архитектурного ансамбля. Мы вернули первозданный вид фасадам в стиле необарокко, внутри восстанавливаем историческую отделку и лепнину. Также мы вернули парадный облик Воскресенской набережной вместе с элитным клубным домом «Приоритет», построенным на месте утраченного дома с видом на «Аврору».
Реконструкция дореволюционного доходного дома «Три Грации» на Захарьевской — проект компании «Еврострой».
Центр Петербурга — музей под открытым небом, и мы считаем, что не только город должен участвовать в его преображении, но и бизнес. Главное — четко обозначать правила и сроки согласований, тогда все больше инвесторов захочет вкладываться как в небольшие проекты, так и в масштабный редевелопмент.
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