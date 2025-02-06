Элементарно — эмпатия: как девелоперы реанимируют бывшие заводские окраины Петербурга

А еще место посещают туристы, в том числе иностранные. Можно складывать новый маршрут по современному Петербургу: «Лахта-Центр», стадион на Крестовском, мост Бетанкура, Левашовский хлебозавод — и все это позитивные примеры качественного развития территорий за последние годы.

Группу RBI не просто так называют «самым петербургским девелопером». Мы отреставрировали уже 13 объектов, включая гараж Крюммеля на Большой Посадской, газгольдер Общества освещения газом Санкт-Петербурга на Заозерной, Лесной корпус в Сестрорецке. Простой реконструкции мало, мы наполняем место смыслом, делаем его востребованным. Только тогда вчерашние руины обретают вторую жизнь.

Успех редевелопмента невозможен без активного и конструктивного сотрудничества власти, бизнеса и горожан. Экономическая эффективность таких проектов низкая, большинство из них не прибыльны сами по себе: нужны уникальные специалисты, дорогостоящие технологии. «Свести» экономику часто возможно только в составе общего девелоперского проекта, который включает новое жилое строительство, как это было, например, с реконструкцией Левашовского хлебозавода, который теперь составляет гармоничный ансамбль с клубным домом Futurist.