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Недвижимость

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Из промзоны в центре Петербурга сделают апартаменты и офисы

Застройщик займется также реконструкцией исторического здания слесарной мастерской завода «Продвагон» под торгово-офисную функцию.

Shutterstock.com

Структура продала застройщику на территории Измайловской перспективы в Московском районе города. Как сообщает источник «Коммерсантъ СПб» компания собирается пристроить участок на Московском проспекте, 115Б под четырехзвездочный апарт-комплекс «Моско» на 340 номеров.

По словам гендиректора «Океан девелопмент» Евгения Томилко, помимо строительства также проведут реконструкцию исторического здания слесарной мастерской завода «Продвагон» площадью 7,4 тысяч квадратных метров под торгово-офисную функцию. Завершить работы планируют в 2027 году.

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