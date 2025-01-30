Из промзоны в центре Петербурга сделают апартаменты и офисы

Структура продала застройщику на территории Измайловской перспективы в Московском районе города. Как сообщает источник «Коммерсантъ СПб» компания собирается пристроить участок на Московском проспекте, 115Б под четырехзвездочный апарт-комплекс «Моско» на 340 номеров.

По словам гендиректора «Океан девелопмент» Евгения Томилко, помимо строительства также проведут реконструкцию исторического здания слесарной мастерской завода «Продвагон» площадью 7,4 тысяч квадратных метров под торгово-офисную функцию. Завершить работы планируют в 2027 году.