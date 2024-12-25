На месте завода «Электроаппарат» у метро «Горный институт» появится жилье

Холдинг Setl Group собирается выкупить территорию между 23-й и 24-й линиями Васильевского острова рядом со станцией метро «Горный институт». Сейчас там располагается завод «Электроаппарат». После покупки земли там планируют построить жилые дома.

Застройщик собирается построить площади и перевезти завод в особую экономическую зону «Санкт-Петербург» и построить там производственные корпуса для «Электроаппарата». Инвестиции в проект оценивают в 2,2 млрд руб. Перевести предприятие планирую в конце 2025 года, а запустить в марте 2026-го.

«В Петербурге это первый пример, когда девелопер собственными силами строит новый производственный комплекс для действующего промышленного предприятия. Важным условием является первоочередность запуска производства на новом месте, а уже после этого — работа с освободившейся территорией», — прокомментировал представитель застройщика для «Делового Петербурга».

Первые работы по строительству жилья и социальной инфраструктуры на освободившейся территории начнут в 2026 году, после окончательного переезда завода. В компании подчеркнули, что планируют сохранить объекты культурного наследия и построить социальную инфраструктуру на Васильевском острове.