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Эдуар Тиктинский (RBI), Андрей Лушников («БестЪ») и Ольга Трошева (Setl Group) — о том, чем строительному Петербургу запомнился 2024 год

Казалось бы, 2024 год для рынка недвижимости был очень сложным: росла ключевая ставка, сокращалось количество проектов. Но герои Собака.ru даже в этих условиях находили силы, чтобы развиваться и делать Петербург комфортнее для горожан. Мы спросили у них об итогах, планах и надеждах на будущее.

Эдуард Тиктинский, президент Группы RBI

Эдуард Тиктинский
Эдуард Тиктинский

Чем запомнился 2024 год

В  2024 году важно было вовремя адаптироваться под постоянно меняющиеся условия. Этот навык оказался критически важен для отрасли девелопмента. Мы долго жили в условиях низких ставок кредитования, а в последние годы еще и с широко доступной льготной ипотекой. Все это изменилось в 2024 году, и девелоперы были вынуждены реагировать на изменения внешних обстоятельств. Каждый делал это по-своему: кто-то сокращал портфель проектов, кто-то пытался привлечь покупателя максимально низкой ценой. В ход шли всевозможные программы рассрочек. В этих условиях остались и те, кто готов конкурировать в первую очередь качеством и уровнем продукта (это стратегия RBI).

Я не оцениваю правильность того или иного способа адаптации, это сделает сам рынок. Но думаю, что и в 2025 году конкурентным преимуществом будут пользоваться те компании, которые покажут себя максимально адаптивными и «живыми». 

Главные положительные изменения

Из положительных тенденций — появляются новые интересные проекты, общественные пространства. Например, мне воочию удалось оценить Лахта Центр и прилегающую к нему территорию: новую прогулочную зону с видом на Финский залив, уже полюбившуюся многим горожанам. Радует, что культурно-деловое пространство на Левашовском хлебозаводе, который мы реконструировали, не просто отметило год работы в уходящем году, а живет яркой и полной жизнью, собирает выставки, концерты и фестивали федерального масштаба.

Главные отрицательные изменения

Отрицательный тренд — это снижение доступности покупки жилья для массового покупателя.

Реализованные и новые проекты

Мы делали добрые дела. В соответствии с нашей миссией преобразовывали среду, чтобы мир стал гармоничнее, а люди счастливее. Мы открыли новый четырехзвездочный отель ARTSTUDIO M103 у Московских ворот — считаю его не просто вкладом в развитие туристической отрасли Петербурга, но и уникальным местом с оригинальной арт-составляющей, которое обогатит опыт пребывания гостей в нашем городе.

Также мы провели капитальный ремонт трех городских детских садов, два из которых этой осенью уже приняли первых за долгое время воспитанников. Одно из этих зданий, в Выборгском районе, пребывало в заброшенном состоянии долгих 20 лет. И наконец, у нас стартовали несколько новых проектов, среди которых «Литера» в Невском районе, Ultra City 3.0 в Приморском районе и вторая очередь «Струн» в Выборгском районе.

Пожелание Петербургу на 2025 год

Мое желание и мое пожелание — чтобы наш город с каждым годом и дальше становился все лучше. Для этого еще многое можно сделать: улучшать инвестиционный климат, снижать административные барьеры, обеспечивать поддержку строительной отрасли на государственном уровне, учитывая ее мультипликативный эффект и влияние на всю экономику в целом. Надеюсь на лучшее. Желаю всем благополучия, счастья и движения вперед в новом году.

Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group)

Ольга Трошева
Фото: Setl Group
Ольга Трошева

Чем запомнился 2024 год

Как ни странно, на фоне роста ключевой ставки, отсутствия льготной ипотеки в необходимом объеме и в целом сужения рынка строящегося жилья в конце 2024 года я вижу сохранение интереса к недвижимости Петербурга и пригородов. Мы предполагаем, что за год объем спроса составит около 3,2 млн. кв. м. В текущей экономической ситуации это очень хороший показатель. Все это еще и при сохранении средних цен. В декабре вообще отмечается всплеск продаж по сравнению с любым из месяцев .с июля по ноябрь — и это после того, как ипотека с господдержкой завершилась.

Главные положительные изменения

Мы наблюдаем, что сохраняется интерес к недвижимости Петербурга у иногородних потребителей. По-прежнему покупают жилье родители для поступающих в ВУЗы студентов. В целом есть спрос со стороны приезжих, ведь здесь больше возможностей. Они перевозят сюда родителей и родственников. Особенно актуальны в этом свете объекты в ближайших пригородах, стоимость квартир в которых на треть ниже, чем в развитых городских районах.

В 2024 году на рынок Петербурга и пригородов вышли многие региональные девелоперы. Думаю, их число будет расти. Хотя, в целом из-за ситуации в экономике в 2025 году объем предложения жилых проектов продолжит снижаться.

Сейчас рынок Петербурга очень динамичен с точки зрения способов продаж. Из-за ухода важных ипотечных предложений очень быстро корректируются инструменты. Появляются новые варианты покупки: рассрочка, совместные ипотечные программы застройщиков и банков и многое другое. В отрасли продолжается работа над качеством продукта и дальнейшее усиление цифровизации бизнеса.

Отмечу серьезный прорыв в отношении количества построенных (в основном, это заслуга девелоперов) в Петербурге социальных объектов. Так, по данным городского комитета по строительству, только в ноябре 2024 года в городе сдано 25 объектов общегражданского назначения — это садики, школы, поликлиника и отделение скорой помощи. Наш холдинг Setl Group в этом году сдаст 6 общеобразовательных школ и 6 садиков.

Также в Петербурге реализуются транспортные и дорожные проекты, например такие, как Большой Смоленский мост, Широтная магистраль и другие. Ну, пожалуй, за исключением строительства метро.

Андрей Лушников, председатель совета директоров группы компаний «БестЪ»

Андрей Лушников
Архив героев
Андрей Лушников
Фото: БестЪ

Чем запомнился 2024 год

В этом году я перешел на новый уровень в кайтсерфинге и освоил вингфойлинг. При этом в Петербурге было мало ветра. А еще в 2024 году вышла моя новая книга Айкибизнес 2.0.

Главные положительные изменения

Главное положительное изменение — это активное возвращение в доходный сегмент сложной и неудобной недвижимости через обустройство коворкингов. Создавать и управлять таким форматом — большое искусство, ведь это не просто стол и стул, это соответствующий дизайн, правильная планировка и зонирование, it-система, а также необходимость формирования комьюнити среди резидентов. 

Главные отрицательные изменения

Нет таких. Мы сами навешиваем ярлыки на любые события. А это значит, что и отрицательные можем сделать положительными. 

Реализованные и новые проекты

В 2024 году мы активно развивали сеть коворкингов и гибких офисов PAGE (сегодня в сети их уже 13 на разных стадиях открытия), а также апарт-отелей. А в 2025 году мы готовим революцию на рынке офисной недвижимости, о чем расскажем совсем скоро.

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Люди:
Ольга Трошева, Андрей Лушников, Эдуард Тиктинский

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