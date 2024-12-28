Эдуар Тиктинский (RBI), Андрей Лушников («БестЪ») и Ольга Трошева (Setl Group) — о том, чем строительному Петербургу запомнился 2024 год

Чем запомнился 2024 год

В 2024 году важно было вовремя адаптироваться под постоянно меняющиеся условия. Этот навык оказался критически важен для отрасли девелопмента. Мы долго жили в условиях низких ставок кредитования, а в последние годы еще и с широко доступной льготной ипотекой. Все это изменилось в 2024 году, и девелоперы были вынуждены реагировать на изменения внешних обстоятельств. Каждый делал это по-своему: кто-то сокращал портфель проектов, кто-то пытался привлечь покупателя максимально низкой ценой. В ход шли всевозможные программы рассрочек. В этих условиях остались и те, кто готов конкурировать в первую очередь качеством и уровнем продукта (это стратегия RBI).

Я не оцениваю правильность того или иного способа адаптации, это сделает сам рынок. Но думаю, что и в 2025 году конкурентным преимуществом будут пользоваться те компании, которые покажут себя максимально адаптивными и «живыми».

Главные положительные изменения

Из положительных тенденций — появляются новые интересные проекты, общественные пространства. Например, мне воочию удалось оценить Лахта Центр и прилегающую к нему территорию: новую прогулочную зону с видом на Финский залив, уже полюбившуюся многим горожанам. Радует, что культурно-деловое пространство на Левашовском хлебозаводе, который мы реконструировали, не просто отметило год работы в уходящем году, а живет яркой и полной жизнью, собирает выставки, концерты и фестивали федерального масштаба.

Главные отрицательные изменения

Отрицательный тренд — это снижение доступности покупки жилья для массового покупателя.

Реализованные и новые проекты

Мы делали добрые дела. В соответствии с нашей миссией преобразовывали среду, чтобы мир стал гармоничнее, а люди счастливее. Мы открыли новый четырехзвездочный отель ARTSTUDIO M103 у Московских ворот — считаю его не просто вкладом в развитие туристической отрасли Петербурга, но и уникальным местом с оригинальной арт-составляющей, которое обогатит опыт пребывания гостей в нашем городе.

Также мы провели капитальный ремонт трех городских детских садов, два из которых этой осенью уже приняли первых за долгое время воспитанников. Одно из этих зданий, в Выборгском районе, пребывало в заброшенном состоянии долгих 20 лет. И наконец, у нас стартовали несколько новых проектов, среди которых «Литера» в Невском районе, Ultra City 3.0 в Приморском районе и вторая очередь «Струн» в Выборгском районе.

Пожелание Петербургу на 2025 год

Мое желание и мое пожелание — чтобы наш город с каждым годом и дальше становился все лучше. Для этого еще многое можно сделать: улучшать инвестиционный климат, снижать административные барьеры, обеспечивать поддержку строительной отрасли на государственном уровне, учитывая ее мультипликативный эффект и влияние на всю экономику в целом. Надеюсь на лучшее. Желаю всем благополучия, счастья и движения вперед в новом году.