18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Смольный согласовал планировку первого этапа застройки города-спутника Южный

Разрешение на строительство рассчитывают получить в 2025 году. На одном из участков появится детский сад, отделение полиции, пожарное депо, котельная и кабинет врача общей практики. На другом участке — школу, два детских сада, детскую и взрослую поликлиники, ДК, спортивный клуб, бассейн и кванториум.

OlegGeo / Shutterstock.com

Смольный согласовал документацию по планировке территории для строительства первого этапа города-спутника «Южный» в Пушкинском районе города. Первое жилье появится в 2027 году, сообщили в пресс-службе городской администрации. Разрешение на строительство рассчитывают получить в 2025 году, тогда же начнут строительство.

В первые этапы работ в городе-спутнике планируют возвести 240 000 квадратных метров жилья, в том числе два квартала. В первом из них появятся четыре жилых дома высотой шесть-девять этажей, детский сад, кабинет врача общей практики, отделение полиции, пожарное депо и котельную.

Во втором квартале появятся восемь жилых домов высотой до 10 этажей, школа на 1125 учеников и детский сад для 200 детей. Также в рамках проекта предусмотрена и реконструкция школы № 607 Пушкинского района.

Всего планируют построить около 10 млн квадратных метров жилой, коммерческой, социальной и административно-деловой недвижимости. Здесь же возведут «ИТМО Хайпарк».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: