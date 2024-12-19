Смольный согласовал планировку первого этапа застройки города-спутника Южный

Смольный согласовал документацию по планировке территории для строительства первого этапа города-спутника «Южный» в Пушкинском районе города. Первое жилье появится в 2027 году, сообщили в пресс-службе городской администрации. Разрешение на строительство рассчитывают получить в 2025 году, тогда же начнут строительство.

В первые этапы работ в городе-спутнике планируют возвести 240 000 квадратных метров жилья, в том числе два квартала. В первом из них появятся четыре жилых дома высотой шесть-девять этажей, детский сад, кабинет врача общей практики, отделение полиции, пожарное депо и котельную.

Во втором квартале появятся восемь жилых домов высотой до 10 этажей, школа на 1125 учеников и детский сад для 200 детей. Также в рамках проекта предусмотрена и реконструкция школы № 607 Пушкинского района.

Всего планируют построить около 10 млн квадратных метров жилой, коммерческой, социальной и административно-деловой недвижимости. Здесь же возведут «ИТМО Хайпарк».