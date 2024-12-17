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Шуваловский лес разрешили застраивать через суд

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил требования «Специализированного застройщика «Вектор» (структура Seven Suns Development) о признании недействующим закона о Генеральном плане города в части установления рекреационной зоны Р2 в Шуваловском лесу.

Shutterstock.com

«Данное дело слушалось повторно после отмены решения кассационным судом. Санкт-Петербургский городской суд административное исковое заявление удовлетворил», — говориться в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Спор произошел из-за двух участков южнее Шуваловского карьера общей площадью 13,9 га. В предыдущей версии Генплана этот объект был в зоне многоэтажной жилой застройки Ж3. По новому — территорию перевели под рекреацию в зону Р2, на которой запрещено строительство жилых домов.

Местные жители активно выступали против вырубки леса и сохранение статуса зоны рекреации. ООО «Специализированный застройщик «Вектор» подало иск об отмене перевода земли под рекреацию к губернатору Петербурга и заксобранию. В первой инстанции суд отказал застройщику, вторая инстанция оставила это решение без удовлетворения, однако кассация отправила дело на пересмотр.

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