Шуваловский лес разрешили застраивать через суд

«Данное дело слушалось повторно после отмены решения кассационным судом. Санкт-Петербургский городской суд административное исковое заявление удовлетворил», — говориться в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Спор произошел из-за двух участков южнее Шуваловского карьера общей площадью 13,9 га. В предыдущей версии Генплана этот объект был в зоне многоэтажной жилой застройки Ж3. По новому — территорию перевели под рекреацию в зону Р2, на которой запрещено строительство жилых домов.

Местные жители активно выступали против вырубки леса и сохранение статуса зоны рекреации. ООО «Специализированный застройщик «Вектор» подало иск об отмене перевода земли под рекреацию к губернатору Петербурга и заксобранию. В первой инстанции суд отказал застройщику, вторая инстанция оставила это решение без удовлетворения, однако кассация отправила дело на пересмотр.