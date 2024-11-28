На биеналле «Архитектура Петербурга» представили проект будущего ЖК «Бетанкур». Но понравилось не всем

Архитекторам поставили задачу — создать концепцию развития территории рядом с мостом Бетанкура. Авторы проекта представили какой бы проект получился, если бы дома проектировал сам Августин Бетанкур. В результате предложили здания в стиле параметрической архитектуры, где акцентируют внимание на инновационном подходе к городской архитектуре и экологии, пишут «Ведомости».

Авторы говорят, что проект видят, как «ЖК Будущего», в котором работает вертикальное планирование пространства, зеленые зоны и современные технологии, что соответствует современным трендам в урбанистике.

Однако многие жители не оценили проект, считая его необычным и несоответствующим традиционному облику города.