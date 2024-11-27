Рядом с «Лахта центром» предложили построить небоскреб на воде из переработанных материалов

Как рассказал автор проекта и архитектор Ингмар Витвицкий, здание предлагают строить из списанных танкеров, которые должны стать основанием для небоскреба, а также ткани, изготовленной из переработанных пластиковых бутылок. Как уточнил Витвицкий, это будет дрейфующий, но при этом находящийся в статичном положении, и самый легкий небоскреб.

В здании, помимо вертолетной площадки и панорамных ресторанов предлагают разместить разминочное поле для футболистов, гостиницу, бизнес-центр и музей будущего Петербурга, а также подводные дата-центры, парки развлечений, океанариум, серфинг- и дайвинг-центры, кино и театр.

«Здесь нет зданий, нет такого помещения, площадки, которая представляла бы новейшие технологии, инновации, которыми богата наша страна. И можно было бы это сделать. Это была бы такая научно-образовательная площадка, в которой могли бы ведущие корпорации страны и технологии производства представлять свои достижения», — пишут «Ведомости» со ссылкой на слова Витвицкий. Автор также добавил, что пока у проекта нет потенциальных инвесторов.