На месте завода «Людвиг Нобель» хотят построить жилье и ледовую арену

«В ходе проектирования ледовой арены нами был выявлен дефицит машино-мест и спортивной инфраструктуры в связи с большим трафиком близлежащих улиц. Поэтому на втором земельном участке (где планируется демонтаж строений), примыкающем к объекту культурного наследия, планируется разместить вспомогательную спортивную инфраструктуру для ледовой арены и парковку для машин посетителей», — пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на связанную с этим проектом компанию «Эльба».

Проект выполняли мастерские ООО «Архитектурное бюро А2» и ООО «Архитектурная мастерская Столярчука» по заказу ООО «СЗ "Проект"». Жилое здание состоит из пяти смежных десятиэтажных секций. Также предусмотрен подземный паркинг на 105 машино-мест, там же разместятся кладовые. В ЖК предусмотрены коммерческие помещения на первом этаже, а также амбулаторно-поликлиническое учреждение (площадь – 461 кв. м).

Проект здания рассматривали на Градсовете, чтобы оценить, как оно будет смотреться в панораме набережной вместе с примыкающей постройкой — бизнес-центром «Нобель». Пока члены советы отнеслись неоднозначно к проекту, и результаты голосования озвучат только через несколько дней.

Напомним, здания бывшего завода Людвига Нобеля на Выборгской стороне хотят переделать под современное использование. Речь идет об Экспериментальном цехе и Чугунолитейном цехе на Большом Сампсониевском проспекте, 30А и 30Б. Пока на Чугунолитейном цехе завершили противоаварийные работы, а вот Экспериментальный пока ждет этого этапа реставрации.