Новый IT-кластер с атриумом может появиться в Петербурге

Проект кластера разрабатывало архитектурное бюро Intercolumnium по заказу ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Рекорд» (ПКП «Рекорд», входит в ГК «КВС»). Создатели отмечают, что в центре здания будет атриум, в котором создадут общественное пространство, где будут проходить выставки и различные мероприятия. Всего в здании на 30 метров будет восемь этажей с подземным паркингом. На первом этаже предусмотрено место под рестораны, выставочные залы и магазины, выше — офисные помещения.

«На базе проекта планируется открытие нового IT-кластера. В его состав может войти один из крупнейших региональных центров связи. В том числе планируется открытие новых торговых и офисных площадей», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу гендиректора ГК «КВС» Сергея Ярошенко. Также там добавили, что проект реализуют в рамках комплексного развития территории, расположенной в историческом районе Петербурга Стеклянный городок.

Проект получил много положительных рецензий, но также были вопросы и предложения: добавить освещения в атриум и вспомнить об историческом наследии здания. Так, члены Градсовета, основатель архитектурного бюро «Хвоя» Георгий Снежкин и архитектор Евгений Герасимов подчеркнули, что было бы правильно, если бы совет рекомендовал сохранить хотя бы фасад оставшегося здания Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ 1954 года постройки. В 2023 году здание не стали включать в перечень памятников, и в том же году подрядчик начал снос здания.

Руководитель архитектурной студии Intercolumnium Евгений Подгорнов отметил для РБК, что «здания, которые сейчас находятся на участке не относится ни к числу выявленных объектов культурного наследия, ни к числу объектов культурного наследия федерального или регионального значения». Он добавил, что здание снесли частично, а перед стартом стройки остатки руин разберут.