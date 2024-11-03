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Недвижимость

Ради строительства новых небоскребов «Газпрома» снесут элитную виллу

Речь идет о жилом доме по адресу: Лахта, Береговая улица, д. 18, лит. А. Примечательно, что ранее объект выставлялся на продажу за 20,8 млн рублей. Участок под зданием попадает в зону производства работ по строительству новых башен.

zayatsphoto / Shutterstock.com

«Очeнь большoй дoм с благоустроенной территорией, разбитым садом, вcтpoeнным теплым паркингом. B домe ecть сауна, бильярд, бассейн, джакузи, 3 cпaльни, подcoбныe пoмещения для xoзяйствeнных нужд, 2 гоcтиныe, куxня-cтолoвая, 5 caнузлов, пoмещeниe для обслуживающeго пеpсoналa, в доме пpoведён дизайнeрcкий ремонт, есть вся необходимая техника и дизайнерская мебель. Состояние отличное», — говорилось в объявлении.

«Деловой Петербург» сообщает о том, что дом и участок под ним 28 декабря 2021 года приобрело у физического лица АО «Синергия». Эта компания в июне 2024 года подписала соглашение о намерениях с Санкт-Петербургом с целью реализации проектов строительства многофункциональных комплексов «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3».

Ранее мы рассказывали о том, что новый небоскреб будет в полтора раза выше первой «Лахты» - 703 метра. Это будет второе по высота здание в мире и самая высокая обзорная площадка (590 метров). «Лахта Центр-2» должны возвести к 2031 году.

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