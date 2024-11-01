Деловой комплекс с выставочными пространствами появится на улице Александра Матросова

«Проектом предполагается строительство многофункционального общественного здания со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Высота здания до плоской кровли — 33 метра, высота здания с учетом акцента — 38,1 метров», — сказано в заключении КГИОП.

Проект разрабатывали в архитектурном бюро «Студия 44», заказчик — индивидуальный предприниматель Иван Градковский. Комплекс планируют построить в Выборгском районе на углу улицы Александра Матросова и Выборгской набережной.

«В облик здания привнесены архитектурные элементы соседних зданий, в том числе используется кирпичный материал отделки. Углы здания скруглены. Проектом предлагается сделать несколько входов. Главный вход выполнен в виде золотой арки и акцентирован на реку Неву», — также рассказали в комитете по градостроительству и архитектуре.