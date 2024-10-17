Парк, комьюнити-центр, причал для яхт: как тренд на полицентричность мотивирует девелоперов строить город внутри города

Петербуржец выбирает жилье по принципу «все включено»: теперь в любом районе Петербурга должна быть комфортная среда — и точка. Узнали, какие проекты проявят особую заботу о горожанах.
Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости «КВС»
Маст-хэв «КВС» — общественные пространства, которые мы строим внутри каждого проекта: променады, парки, аллеи.
Всеволод Глазунов, директор по маркетингу LEGENDA
Городская среда должна быть устроена так, чтобы все необходимое для человека находилось в 15 минутах от его дома.
Людмила Рева, коммерческий директор ГК «Алькор»
Буквально за два года Кронштадт стал самой перспективной локацией, доказывающей тренд на полицентричность в Петербурге.
Ольга Кобякова, коммерческий директор «Петербургской недвижимости»
Экосистема новых жилых кварталов Петербурга должна учитывать актуальные социальные тенденции и потребности горожан (в том числе эстетические!).
Соседский центр и безопасный двор
Анжелика Альшаева
генеральный директор агентства недвижимости «КВС»
Так как почти все проекты «КВС» — это комплексное освоение территорий, мы имеем возможность создавать экосистему: не только жилье, но и детские сады, школы, поликлиники, коммерческую недвижимость. Кроме того, маст-хэв «КВС» — общественные пространства, которые мы строим внутри каждого проекта: променады, парки, аллеи. Например, в Олимпийских кварталах «ЮгТаун» мы возвели парк «Олимпийские надежды» площадью 4200 кв. м. Внутри — амфитеатр, зоны для занятий спортом и отдыха, игровые площадки для детей разных возрастов. Нельзя не сказать и про социальную инфраструктуру, которую мы продумываем заранее: поликлиники, кабинеты врача, детские сады, школы, подростковые клубы, пункты полиции и даже пожарное депо. Важная часть ДНК бренда «КВС» — закрытые дворовые пространства, комфортные и безопасные. Благодаря контролю доступа во двор могут войти только «свои», нет несанкционированных парковок, здесь спокойно гуляют дети без сопровождения взрослых. В мае 2024 года открылся первый Соседский центр «КВС» в кварталах «ЮгТаун». Многофункциональный спортивный зал, коворкинг, зал для хобби и детская игровая комната: еженедельно центр посещают более 150 человек. Здесь жители знакомятся, вместе занимаются спортом, празднуют дни рождения, танцуют, смотрят фильмы, посещают мастер-классы. Кроме того, нянями для малышей, тренерами, спикерами и комьюнити-менеджерами центра становятся сами жители кварталов: это помогает им найти интересную работу в шаге от дома. Соседский центр — пилотный проект, и он, несомненно, найдет продолжение в новых объектах компании «КВС».
Общественные пространства и коворкинги
Всеволод Глазунов
директор по маркетингу LEGENDA
Самое важное — это качество жизни и удобство: городская среда должна быть устроена так, чтобы все необходимое для человека находилось в 15 минутах от его дома. В нашем новом проекте «LEGENDA Васильевского» мы построим школу и 2 детских сада, откроются рестораны, гастромаркеты, концептуальные шоурумы. И важно: реализуем общественное пространство, которое создаст новый прогулочный маршрут от креативного кластера «Севкабель Порт» и станет местом притяжения. Экспертиза LEGENDA в том, что, согласно идеологии нашей компании — Design of Life, мы предлагаем множество решений, сочетающих функцию и эстетику. Во всех домах тщательно прорабатываем планировки квартир, архитектуру проекта гармонично вписываем в контекст городской среды, и, конечно, огромное внимание уделяем дворам с ландшафтным дизайном и высоким уровнем безопасности. А еще просчитываем различные сценарии пребывания для жителей, чтобы вы всегда могли выбрать — отдыхать на свежем воздухе во дворе, устраивать вечеринки в своей квартире, в театральной гостиной или, например, в модном ресторане прямо в доме, заниматься спортом в workout-зоне, работать в коворкинге или в собственном кабинете. Что касается полицентричности, то это, на мой взгляд, не самая актуальная тема для Петербурга: агломерациям еще требуется развитие. Гораздо бóльшие перспективы видятся в расшивке серого пояса. Редевелопмент бывших промышленных территорий набирает темп, и очевидно непригодные для производств площади в центре превращаются в благоустроенную городскую среду с современным дизайн-кодом. Важно, что для девелоперов это одна из немногих возможностей раскрыть потенциал места.
Уникальный лицей и причал для яхт
Резиденты проекта «Кронфорт» живут в близком соседстве с историческими фортами и причалом для яхт
Людмила Рева
коммерческий директор ГК «Алькор»
Развитие новых центров притяжения в Петербурге действительно стало гипертрендом, и, что интересно, большинство из них находятся у воды. «Лахта-Центр», стадион на Крестовском, «Севкабель Порт» или современный парк в Кронштадте — все эти точки находятся на побережье, обеспечивая потрясающие виды на Балтийское море и хорошую экологию. Как следствие, развивается транспортная система — Яхтенный мост, мост Бетанкура, ЗСД, модернизация развязки КАД, дамбы и въезда в Кронштадт. Так что буквально за два года Кронштадт стал самой перспективной локацией, доказывающей тренд на полицентричность в Петербурге: это новый «магнит» для жителей и туристов. А «Кронфорт» — флагманский проект ГК «Алькор» в Кронштадте, на острове Котлин — это экосистема будущего. Секрет в многофункциональности и визионерстве: мы строим уникальную рекреационную и коммерческую инфраструктуру. «Кронфорт» — это два жилых малоэтажных квартала, торгово-пешеходный променад с фонтаном и арт-объектами, общественная терраса на крыше одного из корпусов, передовой лицей, два детских сада, кабинет врача, гостиница 4 звезды. Архитектура современная (16 фасадных решений!) — но с историческим контекстом (по соседству не только впечатляющее здание Музея военно-морской славы, но и памятники архитектуры из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — форты «Кроншлот» и «Император Александр I»). Во дворах — ландшафтный дизайн, «зеленые кабинеты» для работы, зоны для игр и спорта. В акватории острова Котлин проходят парусные регаты, соревнования по серфингу — поэтому мы обеспечим жителей «Кронфорта» и собственным яхтенным причалом, и благоустроенной набережной. Благодаря ЖК здесь появятся новые рабочие места рядом с домом, транспортная система, трендовые социальные и спортивные объекты. Уже сейчас мы завершаем строительство лицея на 550 мест — это наглядный пример нашего подхода, при котором социальные объекты строятся с опережением жилых корпусов (в девелопменте такое случается редко!).
Комьюнити-центры и парки
Ольга Кобякова
коммерческий директор «Петербургской недвижимости» (входит в холдинг Setl Group)
Экосистема новых жилых кварталов Петербурга должна учитывать актуальные социальные тенденции и потребности горожан (в том числе эстетические!). Поэтому в проектах Setl Group есть и стильные зоны ресепшн, и лобби с библиотекой, и лаундж-зоны с мягкой мебелью и камином, и мини-кофейни. Кроме того, мы в Setl Group наблюдаем рост молодой аудитории: покупатель «помолодел», и важным критерием его выбора стала комфортная среда — все объекты инфраструктуры должны быть рядом, и особенно востребованы общественные пространства. При этом и квартиры, и точки притяжения должны легко трансформироваться. И задача застройщика — тщательно продумать функционал на этапе проектирования. Например, есть запрос на то, чтобы кухня могла молниеносно превратиться в многофункциональное пространство, главная идея которого — не приготовление пищи, а общение. Стремление жить уединенно отходит на второй план, сегодня важно создавать зоны для совместного отдыха. Поэтому в наших проектах акцент на уютные и закрытые дворы-патио и пространства для всего квартала, фитнес-станции SetlSport и детские игровые зоны SetlKids. В ЖК «Город звезд» на берегу Невы общественные пространства займут треть всей территории квартала: четыре площади с фонтанами, амфитеатр для проведения лекций и мастер-классов, детские и спортивные площадки. Через весь жилой комплекс проложим пешеходную аллею с выходом на благоустроенные набережные реки Утки. В ЖК «Бионика заповедная» обустроим всесезонный «Заповедный парк» (23 000 кв. м!) с площадью для праздников, дизайнерскими перголами, игровой «Мишкина берлога». А в нашем новейшем проекте «Астра Континенталь» на левом берегу Невы появится парк «Город спорта» — на этой уникальной площадке можно будет практиковать более 20 видов физической активности. Поскольку предпочтения людей меняются в пользу коммуникации, девелоперы сегодня взяли на себя функции соцсети — помогают жильцам формировать сообщества. Именно для этого команда Setl Group открыла в сентябре первые комьюнити-центры в ЖК «Зеленый квартал» и «Солнечный город. Резиденции», и здесь есть все для того, чтобы начать общение было легче — коворкинг, детская игровая и учебный класс, студия творчества и спортивные залы, бьюти-коворкинг и массажный кабинет.
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