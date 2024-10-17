Парк, комьюнити-центр, причал для яхт: как тренд на полицентричность мотивирует девелоперов строить город внутри города

коммерческий директор «Петербургской недвижимости» (входит в холдинг Setl Group)

Экосистема новых жилых кварталов Петербурга должна учитывать актуальные социальные тенденции и потребности горожан (в том числе эстетические!). Поэтому в проектах Setl Group есть и стильные зоны ресепшн, и лобби с библиотекой, и лаундж-зоны с мягкой мебелью и камином, и мини-кофейни. Кроме того, мы в Setl Group наблюдаем рост молодой аудитории: покупатель «помолодел», и важным критерием его выбора стала комфортная среда — все объекты инфраструктуры должны быть рядом, и особенно востребованы общественные пространства. При этом и квартиры, и точки притяжения должны легко трансформироваться. И задача застройщика — тщательно продумать функционал на этапе проектирования. Например, есть запрос на то, чтобы кухня могла молниеносно превратиться в многофункциональное пространство, главная идея которого — не приготовление пищи, а общение. Стремление жить уединенно отходит на второй план, сегодня важно создавать зоны для совместного отдыха. Поэтому в наших проектах акцент на уютные и закрытые дворы-патио и пространства для всего квартала, фитнес-станции SetlSport и детские игровые зоны SetlKids. В ЖК «Город звезд» на берегу Невы общественные пространства займут треть всей территории квартала: четыре площади с фонтанами, амфитеатр для проведения лекций и мастер-классов, детские и спортивные площадки. Через весь жилой комплекс проложим пешеходную аллею с выходом на благоустроенные набережные реки Утки. В ЖК «Бионика заповедная» обустроим всесезонный «Заповедный парк» (23 000 кв. м!) с площадью для праздников, дизайнерскими перголами, игровой «Мишкина берлога». А в нашем новейшем проекте «Астра Континенталь» на левом берегу Невы появится парк «Город спорта» — на этой уникальной площадке можно будет практиковать более 20 видов физической активности. Поскольку предпочтения людей меняются в пользу коммуникации, девелоперы сегодня взяли на себя функции соцсети — помогают жильцам формировать сообщества. Именно для этого команда Setl Group открыла в сентябре первые комьюнити-центры в ЖК «Зеленый квартал» и «Солнечный город. Резиденции», и здесь есть все для того, чтобы начать общение было легче — коворкинг, детская игровая и учебный класс, студия творчества и спортивные залы, бьюти-коворкинг и массажный кабинет.