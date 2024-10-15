Смольный согласовал облик ТРК «Голливуд» у «Пионерской»

Общая площадь восьмиэтажного здания составит 115 тысяч квадратных метров, арендная площадь — 60 тысяч квадратных метров. Торговый центр может стать крупнейшим в Петербурге.

Проект разработала компания «Глобал ЭМ». На эскизе выделены несколько вывесок и витрин разного размера, а также видна застекленная галерея.

Разрешение на строительство выдали еще в 2020 году, а планировали сдать в 2023-м. В 2021 году на стройке произошло частичное обрушение конструкций, обошлось без пострадавших. Причина была в просевших элементах здания.

ТРК «Голливуд» хотели ввести в эксплуатацию с сентября по декабрь 2024 года. В мае решили перенести открытие на первый квартал следующего года. Объем инвестиций оценивался в 120 млн долларов.