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Недвижимость

Смольный согласовал облик ТРК «Голливуд» у «Пионерской»

Такое решение приняли в комитете по градостроительству и архитектуре. Торговый комплекс у «Пионерской» может стать крупнейшим в Петербурге. Его высота составит 37,5 метра.

КГА

Общая площадь восьмиэтажного здания составит 115 тысяч квадратных метров, арендная площадь — 60 тысяч квадратных метров. Торговый центр может стать крупнейшим в Петербурге.

Проект разработала компания «Глобал ЭМ». На эскизе выделены несколько вывесок и витрин разного размера, а также видна застекленная галерея.

Разрешение на строительство выдали еще в 2020 году, а планировали сдать в 2023-м. В 2021 году на стройке произошло частичное обрушение конструкций, обошлось без пострадавших. Причина была в просевших элементах здания.

ТРК «Голливуд» хотели ввести в эксплуатацию с сентября по декабрь 2024 года. В мае решили перенести открытие на первый квартал следующего года. Объем инвестиций оценивался в 120 млн долларов.

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