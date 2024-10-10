В Ленобласти приостановили массовый снос домов из-за петергофских фонтанов

«Решение об отсрочке судебных разбирательств принято до момента утверждения документа, уточняющего границы охранной зоны объекта культурного наследия», – сообщили в пресс-службе областной администрации. Там также уточнили, что документ разработал комитет по сохранению культурного наследия Ленобласти. Сейчас он находится на утверждении в Министерстве культуры РФ.

Напомним, в начале октября стало известно, что под Петербургом собираются снести более тысячи частных домов из-за фонтанов Петергофа. Под демонтаж попадают более 1,2 тысяч частных домов. Собственники начали получать иски от администрации Оржицкого сельского поселения Ленинградской области и Министерства культуры о признании их домов самовольными постройками. Также ведомства требуют снести здания, которые расположены в охранной зоне водопроводной системы Петергофа. В случае отказа в исполнении с собственников собираются взыскивать по 10 тысяч рублей каждый день.