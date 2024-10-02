Под Петербургом собираются снести более тысячи частных домов из-за фонтанов Петергофа

Границы охранной зоны рядом с дворцово-парковым ансамблем Петергоф находятся в поселениях Оржицкое и Низинское Ломоносовского района. Режим использования объекта «Водопроводящая система Петергофа» установлен приказом Министерства культуры РФ от 2016 года, на его территории запрещено строительство новых объектов капитального строительства. На этом основании чиновники пытаются признать все постройки на этих территориях незаконными, а постановку на учет в ЕГРН — незаконной, пишет 47news.

В администрации Ломоносовского района уточнили, что Низинскому поселению Управление Министерства культуры по Северо-Западу направило восемь уведомлений о выявлении самовольной постройки, а по Оржицкому поселению — шестнадцать. Суд уже по двум делам вынес решение о сносе, остальные разбирательства проведут в декабре.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой объяснил, что с проблемой сталкивались несколько лет назад. В 2020 году комитет по культуре Ленобласти разработал проект охранной зоны, по которому она должна была сократиться, а владельцы могли бы зарегистрировать уже построенную недвижимость по правилам.

«Министерство культуры присылает различные замечания и находит причины, чтобы спускать на тормозах наш проект. Недавно получили очередной пакет», — сообщил Владимир Цой.

Однако против этого выступал и сам «Петергоф»: руководство заявляло, что сточные воды от жилых массивов серьезно влияют на гидравлическую систему, питающую фонтаны, и из-за этого качество воды серьезно страдает.

При этом Администрация Ленинградской области пытается спасти уже существующие жилые постройки. Чиновники направили в Министерство культуры РФ проект уточнения границ охранной зоны водоподводящей системы фонтанов Петергофа.

«Документ, определяющий границы защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения, подготовлен комитетом по сохранению культурного наследия Ленобласти с учетом требований законодательства об охране памятников и сложившейся зоны застройки в Оржицком и Низинском поселениях Ломоносовского района», — пояснили в пресс-службе областной администрации.

Это не конец работы, власти Ленобласти пообещали продолжать вести работу с Министерством культуры по уточнению зон охраны водоподводящей системы Петергофа, так как вопрос имеет, помимо исторической и культурной, «высокую социальную значимость».