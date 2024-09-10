Финляндия собирается запретить продажу недвижимости россиянам

Министерство юстиции Финляндии одобрило законопроект, который запрещает проводить операции с недвижимостью гражданам тех стран, чье государство «может угрожать безопасности Финляндии». Соответствующее решение подписал канцлера юстиции Туомаса Пеюсти опубликовано на сайте ведомства. Ограничения введут для граждан некоторых стран ЕС и Европейской экономической зоны.

Министр обороны страны Антти Хяккянен объяснил, что в планах установить полный заперт на сделки с недвижимостью для россиян в Финляндии. Им запретят покупать квартиры, дома, земельные участки, торговую и офисную недвижимость и склады в Финляндии. Исключение составляют граждане РФ, проживающие в Финляндии с постоянным видом на жительство, и люди с двойным гражданством Финляндии и России. Проект закона собираются внести на рассмотрение в парламент страны до конца этого года.