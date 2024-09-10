Новую гостиницу построят на месте территории бывшего завода «Навигатор»

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал архитектурный облик гостиницы рядом с Академией Можайского. Она будет находиться на территории бывшего завода «Навигатор» на улице Красного Курсанта, 19.
Строительством займется «Группа ЛСР», начать работы планируют в 2025 году. Проект разработало архитектурное бюро Intercolomnium. Гостиницу будут возводить в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», пишет «Фонтанка».
На месте завода появится восьмиэтажная гостиница площадью 14,9 тысяч квадратных метров со встроенно-пристроенными помещениями с подземным гаражом, а также бизнес-центр высотой в девять этажей.
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