Ваш вклад неоценим: узнали у петербургских девелоперов, как они строят инвестиционную недвижимость

Что бы ни происходило, идеальная инвестиция — это не криптовалюта, а апарт-отель. Во-первых, коворкинг, спа-салон, гастробар и лобби с биофильным дизайном есть у вас дома. Во-вторых, можно жить на ренту со своего пентхауса с террасой, сдав его в высокий сезон белых ночей. Узнали у петербургских девелоперов, как они строят инвестиционную недвижимость для цифровых кочевников и дальновидных горожан.
Марк Лернер, генеральный директор компании «Петрополь»
«Наверняка вы захотите поставить в вашем пентхаусе свое любимое кресло Cassina на берберский ковер и прямо из него наслаждаться романтическим видом на Петербург».
Юдита Григайте, директор по маркетингу сети апарт-отелей YE’S
«Апарт-отели — идеальная инвестиция, и не только потому что приносят стабильный доход, что бы ни происходило, и оперативно приспосабливаются к рыночной ситуации».
Евгений Колесников, руководитель PR-направления ГК «Лидер Групп
«За последние несколько лет мир пережил много негативных процессов. Апартаменты отлично продемонстрировали свою экономическую стрессоустойчивость».
Александр Погодин, партнер и директор управляющей компании Well
«Мы не совершаем революцию, но реализуем принципы концепции well-being. Цель Well — создать среду, пребывание в которой сделает человека счастливее».
Пентхаусы с террасами и всё под ключ
Марк Лернер
генеральный директор компании «Петрополь»
В портфолио компании «Петрополь» два апарт-отеля: «Начало» на Варфоломеевской улице, 6, уже работает, а Gler в доме 52 на 17-й линии Васильевского острова готовится открыть двери для гостей в конце весны 2025 года, и это по-настоящему уникальный проект. В отличие от многих других предложений на рынке, в Gler инвестор приобретает тотально готовый к сдаче номер: от отделки, мебели и бытовой техники до посуды и постельного белья (а значит, и арендный бизнес под ключ с пассивным доходом — и своим кадастровым номером!). В Gler вообще все как в хорошем бизнес-отеле: 111 номеров сертифицированы на 4 звезды и управляются профессиональным гостиничным оператором. Плюс коворкинг, консьерж-сервис и прачечная, а еду можно заказать в апартаменты или спуститься на завтрак в концептуальный гастробар Bottega. Инвестиционный козырь этого проекта в историческом центре — локация, востребованная для посуточной аренды, а как мы знаем, каждый год число туристов в Петербурге растет — как и сумма, которую гости нашего города платят за отели. Кроме того, в Gler есть особенная опция, которой, возможно, вы будете не готовы с кем-то делиться, — это семь пентхаусов на девятом этаже с собственной террасой, которые мы продаем без отделки: наверняка вы захотите поставить в вашем пентхаусе свое любимое кресло Cassina на берберский ковер и прямо из него наслаждаться романтическим видом на Петербург.
Фудхолл и зеленые технологии
Юдита Григайте
директор по маркетингу сети апарт-отелей YE’S
Апарт-отели — идеальная инвестиция, и не только потому что приносят стабильный доход, что бы ни происходило, и оперативно приспосабливаются к рыночной ситуации. Этот формат недвижимости — самый чуткий к любым социальным изменениям и может гибко адаптироваться к ним быстрее всех прочих, благодаря чему апарт-отели так ценят и цифровые кочевники, и прогрессивные горожане. Сегодня сеть YE’S — это пять действующих объектов в Петербурге и Москве, еще восемь строятся в разных регионах России и один в Азербайджане. Мы мониторим и тут же воплощаем потребности наших гостей и инвесторов — например, в 2020 году в нашем флагманском YE’S Marata (с панорамной террасой, галереей искусства, арт-объектами в щедро озелененном дворе и даже площадкой для питомцев!) запустили первый в апарт-отеле фудхолл, который работал даже в условиях пандемии. Спустившись из своих номеров в лобби площадью более 1000 кв. м, резиденты могли сменить обстановку: работать в коворкингах, общаться офлайн и знакомиться с соседями. А в 2022-м мы открыли многофункциональный комплекс Technopark Plaza в деловом квартале Москвы, где в одном здании с апартаментами есть два этажа торговой галереи, а еще десять — отдано под бизнес-центр. Конечно же, мы не могли не откликнуться на тенденцию к повышению значимости экологической устойчивости и внедрения «умных» технологий. Мы адаптировали свой подход, интегрировав зеленые технологии, улучшив телекоммуникационные и сетевые мощности наших апарт-отелей. Важно отметить, что каждый новый проект YE'S строится с учетом энергоэффективности.
Коворкинг и спа-салон
Из панорамных окон YE'S Leader виден парк, а ближайщий сосед апарт-отеля — первый в Петербурге небоскреб
Евгений Колесников
руководитель PR-направления ГК «Лидер Групп»
За последние несколько лет мир пережил много негативных процессов, к которым невозможно было заранее подготовиться. На этом неоднозначном фоне апартаменты отлично продемонстрировали свою экономическую стрессоустойчивость. Кроме того, формат апарт-отелей гибкий и адаптивный, а значит, его инвестиционная привлекательность меняется только в лучшую сторону — как и «начинка» таких проектов: развитие внутреннего туризма в России простимулировало повышенный запрос гостей и инвесторов на требования к безопасности, качеству услуг и дополнительных сервисов. Торговая галерея и коворкинг, кафе и рестораны, спа-салон и лаунж-бар, паркинг и просторный дизайнерский лобби с панорамными окнами для приема гостей, а также повышенная шумоизоляция и экологичные материалы — все это мы учли в нашем апарт-отеле YE’S Leader, премьерном для компании «Лидер Групп» проекте в сегменте инвестиционной недвижимости. Здесь мы объединили наш опыт, как застройщика с 35-летним стажем, и уважаемой международной управляющей компании YE’S, которая в дальнейшем возьмет на себя роль оператора апарт-отеля. Это помогло создать максимально выверенную концепцию YE’S Leader и подкрепить ее уникальной локацией в Московском районе: мы возводим апарт-отель рядом с первым в новейшей истории Петербурга небоскребом Leader Tower на площади Конституции.
Биофилический дизайн и well-being
Александр Погодин
партнер и директор управляющей компании Well
Наш новый апарт-отель в Адмиралтейском районе — в новомодном квартале на набережной Обводного канала у станции метро «Балтийская» — первый проект под новым брендом Well. Это новый этап развития формата сервисных апарт-отелей в стране, и он задуман как квинтэссенция нашей работы за последнее десятилетие: мы объединили успешный опыт в создании первой в России сети апартаментов с нашими навыками профессиональной управляющей компании, а также опыт в персонализации и цифровом сервисе. Мы не совершаем революцию, но реализуем принципы концепции well-being. Цель Well — создать среду, пребывание в которой сделает человека счастливее. Для гармонии — биофильный дизайн, зеленая зона благоустройства c ландшафтом от Derevo Park и экосистема для общения и нетворкинга. В 10-этажном многофункциональном комплексе разместится большой бизнес-кластер: офисы и переговорные, конференц-зал, коворкинг и современная специально оборудованная студия для ведения стримов и переговоров в формате VR. Для разнообразного и сбалансированного питания — ресторан, кафе, магазин формата daily и зоны доставки. Для сохранения и преумножения здоровья — увлажнители воздуха в общественных пространствах и качественная питьевая вода из крана в каждом номере. Важная и уникальная составляющая Well — представительство инновационного prevent-age-курорта «Первая Линия». Health Care Resort: это особая зона заботы о здоровье человека, его физическом, ментальном благополучии и долголетии. Почему наш апарт-отель — идеальная инвестиция? Это гибкий продукт, адаптивный к экономической ситуации: комфортный порог входа, удобная и красивая локация, широкая инфраструктура, гостиничный сервис высокого класса. К тому же управляющая компания берет на себя все процессы, отвечает за привлечение арендаторов и активно взаимодействует с ними. Инвестору остается только получать прибыль.
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