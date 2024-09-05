Ваш вклад неоценим: узнали у петербургских девелоперов, как они строят инвестиционную недвижимость

директор по маркетингу сети апарт-отелей YE’S

Апарт-отели — идеальная инвестиция, и не только потому что приносят стабильный доход, что бы ни происходило, и оперативно приспосабливаются к рыночной ситуации. Этот формат недвижимости — самый чуткий к любым социальным изменениям и может гибко адаптироваться к ним быстрее всех прочих, благодаря чему апарт-отели так ценят и цифровые кочевники, и прогрессивные горожане. Сегодня сеть YE’S — это пять действующих объектов в Петербурге и Москве, еще восемь строятся в разных регионах России и один в Азербайджане. Мы мониторим и тут же воплощаем потребности наших гостей и инвесторов — например, в 2020 году в нашем флагманском YE’S Marata (с панорамной террасой, галереей искусства, арт-объектами в щедро озелененном дворе и даже площадкой для питомцев!) запустили первый в апарт-отеле фудхолл, который работал даже в условиях пандемии. Спустившись из своих номеров в лобби площадью более 1000 кв. м, резиденты могли сменить обстановку: работать в коворкингах, общаться офлайн и знакомиться с соседями. А в 2022-м мы открыли многофункциональный комплекс Technopark Plaza в деловом квартале Москвы, где в одном здании с апартаментами есть два этажа торговой галереи, а еще десять — отдано под бизнес-центр. Конечно же, мы не могли не откликнуться на тенденцию к повышению значимости экологической устойчивости и внедрения «умных» технологий. Мы адаптировали свой подход, интегрировав зеленые технологии, улучшив телекоммуникационные и сетевые мощности наших апарт-отелей. Важно отметить, что каждый новый проект YE'S строится с учетом энергоэффективности.