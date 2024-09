Ваш вклад неоценим: узнали у петербургских девелоперов, как они строят инвестиционную недвижимость

партнер и директор управляющей компании Well

Наш новый апарт-отель в Адмиралтейском районе — в новомодном квартале на набережной Обводного канала у станции метро «Балтийская» — первый проект под новым брендом Well. Это новый этап развития формата сервисных апарт-отелей в стране, и он задуман как квинтэссенция нашей работы за последнее десятилетие: мы объединили успешный опыт в создании первой в России сети апартаментов с нашими навыками профессиональной управляющей компании, а также опыт в персонализации и цифровом сервисе. Мы не совершаем революцию, но реализуем принципы концепции well-being. Цель Well — создать среду, пребывание в которой сделает человека счастливее. Для гармонии — биофильный дизайн, зеленая зона благоустройства c ландшафтом от Derevo Park и экосистема для общения и нетворкинга. В 10-этажном многофункциональном комплексе разместится большой бизнес-кластер: офисы и переговорные, конференц-зал, коворкинг и современная специально оборудованная студия для ведения стримов и переговоров в формате VR. Для разнообразного и сбалансированного питания — ресторан, кафе, магазин формата daily и зоны доставки. Для сохранения и преумножения здоровья — увлажнители воздуха в общественных пространствах и качественная питьевая вода из крана в каждом номере. Важная и уникальная составляющая Well — представительство инновационного prevent-age-курорта «Первая Линия». Health Care Resort: это особая зона заботы о здоровье человека, его физическом, ментальном благополучии и долголетии. Почему наш апарт-отель — идеальная инвестиция? Это гибкий продукт, адаптивный к экономической ситуации: комфортный порог входа, удобная и красивая локация, широкая инфраструктура, гостиничный сервис высокого класса. К тому же управляющая компания берет на себя все процессы, отвечает за привлечение арендаторов и активно взаимодействует с ними. Инвестору остается только получать прибыль.