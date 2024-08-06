К себе бережно: как выбрать квартиру с устойчивым развитием

директор департамента развития проектов Setl Group

Беседки в еловом сквере, экотропа и фонтаны: экостандарты — это не только «устойчивые» отделочные и строительные материалы (энерго- и водоэффективные технологии, «умный дом», сертифицированная древесина — это база!), но в первую очередь — качество жилой среды, и проекты Setl Group ее не только улучшают, а в буквальном смысле создают. Авторское ландшафтное озеленение и спортивные площадки в каждом дворе, а еще лежаки, беседки и перголы с качелями в скандинавском сквере с елями и кленами: наш ЖК «Солнечный город. Резиденции» рядом с Финским заливом был признан на конкурсе «Град Петра Awards — 2022» самым энергоэффективным и экологически безопасным проектом в Петербурге. Там же мы благоустроили парк отдыха: высадили каштан, рябину, барбарис, кустовую розу, сирень и открыли новое общественное пространство — площадь Солнца с четырехсторонними механическими часами на 12-метровой стеле.

Для жителей нашего ЖК «ЗимаЛето» мы преобразили набережную реки Охты — обустроили пирс, где можно заниматься йогой. В Московском районе объединили проекты Setl Group «Зеленый квартал» и «Парадный ансамбль» экомаршрутом длиной в 2,5 км. В жилом комплексе «Прайм Приморский» позаботились о креативных пространствах и зонах отдыха на крыше, чтобы вы могли отдыхать с видом на леса Новоорловского заказника и водную гладь Шуваловского карьера. Другой ЖК — «Бионика Заповедная» — расположен в Приморском районе в трех минутах ходьбы от Новоорловского заказника площадью 140 га. Треть территории жилого комплекса площадью 23 000 м2 займет всесезонный «Заповедный парк». Среди пейзажных видов появится множество функциональных зон — площадь для проведения праздников, «Зеленый лабиринт», «Таинственный сад». На территории квартала, помимо «Заповедного парка», разместятся уни­кальные арт-объекты, фонтан «Бионика», фотозона «Листья», «Сенсорный сад» и «Игровой городок» с интегрированным в площадку живым деревом. Также в домах будут закрытые дворы-патио. Тихие и зеленые, они будут оборудованы перголами и детскими площадками.

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