К себе бережно: как выбрать квартиру с устойчивым развитием

Экологично жить в парк-квартале с видом на заказник, заниматься пилатесом на пирсе рядом с домом и беречь ресурсы (от энергетических до психологических!). Узнали у петербургских девелоперов, как они соблюдают (и разрабатывают!) экостандарты и используют зеленые технологии.
Жить жизнь в экорайоне
Юлия Ружицкая
генеральный директор агентства недвижимости «Главстрой Санкт-Петербург»
Чаще всего принципов экодевелопмента придерживаются строительные компании, реализующие проекты в классах «комфорт+» и выше: так что, по нашим оценкам, менее 5 % новостроек в Петербурге соответствуют экологическому стандарту. Один из таких примеров — экорайон «Юнтолово» от «Главстрой Санкт-Петербург» с видовыми квартирами на Юнтоловский заказник: проект получил класс энергоэффективности А — значит, он «устойчивый» и почти не потребляет энергию за счет грамотных инженерных решений и материалов. Кроме того, парк-квартал «Юнтолово» — уникальный кейс: застройщики редко заботятся о том, чтобы создать зеленую зону вокруг своих ЖК, а над «Юнтолово» работали известные международные архитекторы и проектировщики в сотрудничестве с российскими специалистами. В итоге общая площадь насаждений составит почти 70 га, в центре микрорайона обустроят Центральный парк, где разместятся детские площадки, зоны для тренировок, спортивный стадион (а по соседству — гребной клуб «Причал'Ю» на реке Юнтоловке). Главную парковую зону украсят инсталляции и арт-объекты. А парк и экорайон «Юнтолово» свяжет сеть прогулочных аллей: они спроектированы так, что жители смогут кататься на велосипедах или ходить пешком, минимально пересекая проезжую часть.
Ландшафтный парк, пирс и йога на крыше
Павел Мельников
директор департамента развития проектов Setl Group
Беседки в еловом сквере, экотропа и фонтаны: экостандарты — это не только «устойчивые» отделочные и строительные материалы (энерго- и водоэффективные технологии, «умный дом», сертифицированная древесина — это база!), но в первую очередь — качество жилой среды, и проекты Setl Group ее не только улучшают, а в буквальном смысле создают. Авторское ландшафтное озеленение и спортивные площадки в каждом дворе, а еще лежаки, беседки и перголы с качелями в скандинавском сквере с елями и кленами: наш ЖК «Солнечный город. Резиденции» рядом с Финским заливом был признан на конкурсе «Град Петра Awards — 2022» самым энергоэффективным и экологически безопасным проектом в Петербурге. Там же мы благоустроили парк отдыха: высадили каштан, рябину, барбарис, кустовую розу, сирень и открыли новое общественное пространство — площадь Солнца с четырехсторонними механическими часами на 12-метровой стеле.
Для жителей нашего ЖК «ЗимаЛето» мы преобразили набережную реки Охты — обустроили пирс, где можно заниматься йогой. В Московском районе объединили проекты Setl Group «Зеленый квартал» и «Парадный ансамбль» экомаршрутом длиной в 2,5 км. В жилом комплексе «Прайм Приморский» позаботились о креативных пространствах и зонах отдыха на крыше, чтобы вы могли отдыхать с видом на леса Новоорловского заказника и водную гладь Шуваловского карьера. Другой ЖК — «Бионика Заповедная» — расположен в Приморском районе в трех минутах ходьбы от Новоорловского заказника площадью 140 га. Треть территории жилого комплекса площадью 23 000 м2 займет всесезонный «Заповедный парк». Среди пейзажных видов появится множество функциональных зон — площадь для проведения праздников, «Зеленый лабиринт», «Таинственный сад». На территории квартала, помимо «Заповедного парка», разместятся уникальные арт-объекты, фонтан «Бионика», фотозона «Листья», «Сенсорный сад» и «Игровой городок» с интегрированным в площадку живым деревом. Также в домах будут закрытые дворы-патио. Тихие и зеленые, они будут оборудованы перголами и детскими площадками.
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Цифровые финактивы устойчивого развития
Александра Болилая
директор по инвестициям LEGENDA
Тема «зеленого» строительства актуальна в России, но важно знать, что она не ограничивается только тем, какие материалы и технологии девелопер применяет в своих проектах. За этим понятием — комплекс параметров, включающий, например, и то, как именно компания управляет строительным процессом. В 2023 году проект LEGENDA «Малоохтинский, 68» в числе первых подтвердил соответствие 80 критериям в 10 категориях «зеленого» стандарта ГОСТ-Р, разработанного «Дом.рф» совместно с Минстроем c учетом передовой международной практики проектирования, строительства и эксплуатации «зеленых» зданий. Сегодня все строящиеся объекты компании, в том числе и наш флагманский проект в Москве «Северный порт», имеют очень высокий уровень энергоэффективности (класс А). Это не теоретический показатель, взятый из воздуха, а результат используемых материалов и технологий в жилых домах. Если говорить о материалах и решениях, то, например, фасады мы выполняем из натурального камня и клинкерного кирпича: они сокращают потребление энергии. Окна устанавливаем с качественным алюминиевым профилем и мультифункциональным стеклом: один из бонусов этого решения — идеальный микроклимат и зимой, и летом. Дворы озеленяем, превосходя нормативы, освещение подчинено суточным фазам. Используем естественные сыпучие материалы — песок, окатанную гальку, щепу. А недавно мы представили комплектацию квартир TechnoBox: среди ее опций — возможность «умного» управления освещением, электроприборами и микроклиматом, а также улучшенная звукоизоляция стен и перекрытий.
Дополнительным подтверждением использования новых технологий стал выпуск нового финансового инструмента устойчивого развития в июле текущего года. Это первые цифровые финансовые активы УР в нашей стране. Инвестиции в ЦФА УР позволят не только получать доход, но и быть участником развития жилищного строительства в нашей стране.
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К себе бережно
Вечнозеленый двор в ЖК Белый Остров
Евгения Ружицкая
коммерческий директор строительной компании «Базис-СПБ»
Как только мы начали работу над третьим объектом «Базис-СПБ» в Петербурге — ЖК бизнес-класса Белый Остров в престижном Приморском районе, то сразу решили заложить экофилософию в проект. Сейчас ЖК построен, и у жителей «Белого Острова» есть и собственное спортивное поле, и зарядки для электромобилей, и всесезонный ландшафтный дизайн от признанной студии DEREVOPARK. Наш «двор без машин» будет зеленым даже зимой: хвойные соседствуют с цветущими кустарниками. При строительстве ЖК мы задействовали энергосберегающие материалы, с самого начала планируя, что резиденты комплекса смогут осмысленно потреблять ресурсы (как пример — остекление нового поколения Energy Light и инновационная алюминиевая оконная cистема SCHÜCO).
Кроме того, для нас экологичность — это еще и про бережное отношение к ресурсам психологическим: от видовых террас и современных детских площадок, больше похожих на арт-объекты, до максимально эргономичных планировок — мы предусмотрели, чтобы дома было красиво и удобно отдыхать, работать и заниматься спортом. И важно: «Белый Остров» занял стратегическое место рядом со знаменитой архитектурной доминантой, бруталистской высоткой ОКБ «Радуга», между парком Лесотехнической академии и Большой Невкой (урбанистический потенциал у этой территории — колоссальный!).
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