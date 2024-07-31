Корпуса комбината имени Кирова собираются переделать под современное использование

Сносить собираются трехэтажные корпуса № 14 и 15 прядильно-ниточного комбината (ПНК) имени С. М. Кирова. Общая площадь — 6,1 тыс. кв. м. Они расположены между улицами Моисеенко, Красного Текстильщика и набережной. Постройки в южной части комбината относятся к 1947–1950 годам, хотя внешний вид может напоминать дореволюционные постройки. В соседнем корпусе № 10 расположен Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

«Реализация проектов в сфере жилой недвижимости на данный момент не рассматривается», — отметили представители холдинга «Бронка Групп» для «Делового Петербурга».

Сейчас проводят комплексное обследование территории на Синопской набережной. В центре внимания — «вопросы безопасности дальнейшей эксплуатации зданий и экономической целесообразности вложений в их ремонт».

С 2023 года производство с комбината имени Кирова перенесли на площадку на Броневой улице в Кировском районе Петербурга вместе со складскими запасами. На Синопской набережной под комбинат отводилось около 60 тыс. кв. м. площадей. «Под новые проекты» собираются отдать 30-35% площадей, сообщил генеральный директор холдинга Никита Муров.