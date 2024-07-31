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Недвижимость

Корпуса комбината имени Кирова собираются переделать под современное использование

На территории исторического предприятия на Синопской набережной планируют разместить коммерческую недвижимость. При этом часть корпусов будут сносить.

Яндекс. Панорамы

Сносить собираются трехэтажные корпуса № 14 и 15 прядильно-ниточного комбината (ПНК) имени С. М. Кирова. Общая площадь — 6,1 тыс. кв. м. Они расположены между улицами Моисеенко, Красного Текстильщика и набережной. Постройки в южной части комбината относятся к 1947–1950 годам, хотя внешний вид может напоминать дореволюционные постройки. В соседнем корпусе № 10 расположен Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. 

«Реализация проектов в сфере жилой недвижимости на данный момент не рассматривается», — отметили представители холдинга «Бронка Групп» для «Делового Петербурга».

Сейчас проводят комплексное обследование территории на Синопской набережной. В центре внимания — «вопросы безопасности дальнейшей эксплуатации зданий и экономической целесообразности вложений в их ремонт».

С 2023 года производство с комбината имени Кирова перенесли на площадку на Броневой улице в Кировском районе Петербурга вместе со складскими запасами. На Синопской набережной под комбинат отводилось около 60 тыс. кв. м. площадей. «Под новые проекты» собираются отдать 30-35% площадей, сообщил генеральный директор холдинга Никита Муров.

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