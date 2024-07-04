Как архитектор и один из строителей олимпийского Сочи Никита Капитуров создал под Петербургом самый глубокий бассейн в России!

В мире существует совсем немного бассейнов, которые могут похвастаться глубиной в несколько десятков метров. Фанаты экстремального отдыха регулярно составляют рейтинги таких объектов, туда приезжают профессиональные водолазы, начинающие дайверы и просто туристы. С недавних пор один из таких бассейнов (с 30-метровой чашей, подводной шахматной доской и «руинами Атлантиды»!) работает во Всеволожске. Его спроектировал петербургский архитектор Никита Капитуров, ранее участвовавший в создании олимпийских объектов в Сочи. Рассказываем и показываем(!) как выглядит уникальный объект.
В 2018 году к петербургскому архитектору Никите Капитурову обратились с не совсем обычной идеей — его попросили спроектировать самый глубокий бассейн в России. Более того, он должен был стать одним из самых глубоких бассейнов в мире!
«Эта идея возникла у трех друзей, — вспоминает Капитуров в беседе с «Собака.ru», — с одним из них мы познакомились еще в 2002 году, когда я работал в мастерской [архитектора Михаила] Мамошина. Он увлекается дайвингом, и строительство такого бассейна было идеей всей его жизни. В 2018-м он продал часть недвижимости и вместе с двумя друзьями вложил собственные деньги в строительство».
«По принципу колодца»
«В этот проект захотелось, конечно, сразу "нырнуть", для архитектора это большая удача», — рассказывает Капитуров, добавляя, что проектировать такие объекты очень сложно именно потому, что они не имеют аналогов.
К тому времени уже существовали бельгийский 33-метровый бассейн Nemo и итальянский Y-42, однако примененные в них решения нельзя было просто взять и использовать под Петербургом. Тем более что новый комплекс должен был одновременно совмещать в себе функции обычного спортивного 25-метрового бассейна для плавания и глубоководной чаши для дайверов.
«В таких проектах всегда есть куча неожиданностей, которые невозможно предусмотреть», — объясняет архитектор, — разная плотность грунтов, подземные воды.
В итоге самую глубокую часть чаши бассейна было решено строить по принципу колодца, продолжает Капитуров. «Отливался цилиндр из бетона, внутри него работал маленький трактор, который выкапывал под бетоном грунт. Таким образом цилиндр постепенно оседал в толщу земли. После чего начинались работы над следующим уровнем, и так пока мы не дошли до отметки 30 метров», — объясняет Капитуров.
«Ты реально погружаешься в город»
При возведении бассейна использовались приемы, которые применяются при прокладке линий метрополитена. Это было необходимо, поскольку давление на стенки внутри 30-метровой чаши составляет порядка тридцати тонн на квадратный метр. «Разница только в том, что в метро есть только давление толщи земли, — объясняет Капитуров, — а здесь есть еще и давление воды изнутри, поэтому между ними нужно найти баланс. В том числе, чтобы бассейн не разрушался от внутренних нагрузок, когда из него сливают воду».
Чтобы этого добиться под водой предусмотрели колоннады, портики и другие архитектурные «излишества», которые команда теперь называет «руинами Атлантиды». С одной стороны, они создают дополнительные препятствия и рельеф, который делает погружения интереснее, с другой — придают дополнительную жесткость конструкции.
«Выбор цветового оформления бассейна тоже не случаен, так как под водой оттенки меняются и воспринимаются глазом иначе, — объясняет архитектор, — первым на глубине 5 метров теряет свой цвет красный. Потом желтый, зеленый, и только синий цвет самый стойкий».
Как отмечает архитектор, строительство велось «во многом на энтузиазме инженеров и заказчиков», что позволило сделать его максимально бюджетным для такого проекта. Однако это имело и обратную сторону в итоге, работы растянулись на четыре года — бассейн заработал только осенью 2022 года. Тогда же его испробовал на себе сам архитектор. «Я был на глубине 12 метров, — вспоминает он, — и, несмотря на то что я знал о глубине бассейна и видел, как это всё выглядело до набора воды, я был впечатлен. Ты реально погружаешься в город! Не представляю, как это работает с теми, кто видит это впервые».
«В России среди дайверов знают все»
После первого года эксплуатации чашу снова осушили — провели необходимое обслуживание и провели небольшой ремонт, после чего бассейн открылся на сезон 2023/2024 года. Кстати, бассейн питает вода из подземных скважин — процесс заполнения и осушения занимает примерно месяц.
При этом вода проходит специальную очистку и обеззараживание, объясняет Капитуров. «В комплексе работает отдельная лаборатория, которая следит за качеством и химическим составом воды», — добавляет архитектор.
Как утверждает автор проекта, бассейн, хоть и не является самым глубоким в мире, уже хорошо известен спортсменам и профессиональным водолазам. «В России среди дайверов нас знают все», — говорит архитектор. Также, помимо тренировок спортсменов, бассейн оборудован для испытаний подводных аппаратов. «Под крышей бассейна есть кран-балка, которая перемещается по длине всей глубоководной части, и к ней за лебедку цепляется подводный аппарат и погружается на глубину. А сам батискаф попадает в зону чаши через специальные ворота в стене», — заключает он.
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