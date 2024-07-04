Как архитектор и один из строителей олимпийского Сочи Никита Капитуров создал под Петербургом самый глубокий бассейн в России!

«Ты реально погружаешься в город»

При возведении бассейна использовались приемы, которые применяются при прокладке линий метрополитена. Это было необходимо, поскольку давление на стенки внутри 30-метровой чаши составляет порядка тридцати тонн на квадратный метр. «Разница только в том, что в метро есть только давление толщи земли, — объясняет Капитуров, — а здесь есть еще и давление воды изнутри, поэтому между ними нужно найти баланс. В том числе, чтобы бассейн не разрушался от внутренних нагрузок, когда из него сливают воду».

Чтобы этого добиться под водой предусмотрели колоннады, портики и другие архитектурные «излишества», которые команда теперь называет «руинами Атлантиды». С одной стороны, они создают дополнительные препятствия и рельеф, который делает погружения интереснее, с другой — придают дополнительную жесткость конструкции.

«Выбор цветового оформления бассейна тоже не случаен, так как под водой оттенки меняются и воспринимаются глазом иначе, — объясняет архитектор, — первым на глубине 5 метров теряет свой цвет красный. Потом желтый, зеленый, и только синий цвет самый стойкий».

Как отмечает архитектор, строительство велось «во многом на энтузиазме инженеров и заказчиков», что позволило сделать его максимально бюджетным для такого проекта. Однако это имело и обратную сторону в итоге, работы растянулись на четыре года — бассейн заработал только осенью 2022 года. Тогда же его испробовал на себе сам архитектор. «Я был на глубине 12 метров, — вспоминает он, — и, несмотря на то что я знал о глубине бассейна и видел, как это всё выглядело до набора воды, я был впечатлен. Ты реально погружаешься в город! Не представляю, как это работает с теми, кто видит это впервые».