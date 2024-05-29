Под Петербургом продают скандальный проект строительства СПА-комплекса

УК «Реальта» разместила на объявление на «Авито» за 450 млн рублей о продаже участка на Лермонтовском проспекте в Курортном районе Петербурга с готовым проектом строительства санатория со СПА-комплексом. Ранее против стройки выступили местные жители, которых возмутила вырубка леса ради строительства комплекса.

Как пишет «Деловой Петербург», проекту уже выдали АГО (согласование архитектурно-градостроительного облика), а также положительное заключение экспертизы проекта. Планировалось, что помимо санатория на участке площадью почти 1 га также будет размещен СПА-комплекс.

«Комплекс расположен в 100 метрах от пляжа Финского залива в окружении соснового леса с уникальным микроклиматом, состоит из 4-х корпусов и включает в себя 192 номера, ресторан, кафе, спорт зал, бассейн, хамам, сауну, баню, массажные кабинеты, наземный и подземный паркинг», — сказано в объявлении.

Земля находится в собственности у строительной компании ООО «Лайм». В 2022 году девелоперу удалось согласовать проект строительства в Репино с КГИОП.