Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, реставрирующий Анненкирхе в Петербурге, делает проект башни в форме буквы «О» в «Москва-Сити»

В изначальном варианте проекта высота башни должна была доходить до 444 метров (110 этажей). Но новый застройщик MR Group планирует уменьшить высоту жилого небоскреба One Tower в «Москва-Сити». Разработкой обновленного проекта занимается главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

«Этот проект интересен мне как архитектору-практику, по нему я буду работать вместе с командой архитектурного бюро GENPRO», — сказал РИА Новости Кузнецов.

Гендиректор MR Group Мария Литинецкая объяснила сотрудничество с главным архитектором столицы тем, что башня One Tower — знаковый участок, который завершает деловой кластер «Москва-Сити». Она добавила, что в планах построить «здание с инновационной архитектурой, соответствующей последним современным мировым трендам и технологиям». А также отметила, что «уникальность проекта заключается и в том, что в нем будет использована модель mixed-use с квартирами и другими функциональными назначениями».

Башню не могут достроить уже пять лет. Небоскреб должен был стать самым высоким жилым зданием Европы (высота должна была достичь 444 метров или 110 этажей).

Старт строительству должны были дать в 2019 году, а ввести в эксплуатацию — к 2025 году. Власти Москвы заявляли, что в проект вложили порядка 30 млрд рублей. В октябре 2018 года запустили конкурс на обустройство свайного поля и стены в грунте, но его признали несостоявшимся. В сентябре 2021 года не нашли подрядчика на строительство. Спустя два года стало известно, что проектом займется MR Group.

Напомним, эксперты поддержали концепцию изменения интерьеров Анненкирхе на Кирочной улице в Петербурге. Сергей Кузнецов (главный архитектор Москвы!) предложил за основу идею «не реставрации и не реконструкции», а сохранение тонкой синергии исторических элементов церкви и новых современных архитектурных решений.