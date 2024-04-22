Рядом с «Лахта-центром» откроется отель премиум-класса

Строительством занимается компания «Лахта тауэрс», отель планируют открыть к концу 2024 года, сообщил «Ведомости Северо-Запад» владелец компании Вадим Финкельштейн.

«Фасад уже готов. В мае начнется благоустройство территории», — добавил Финкельштейн. По его словам, сейчас внутри отеля проходят отделочные работы.

Управлять отелем будет УК Zont Hotel Group, которая курирует 12 гостиниц в Москве и четыре гостиницы в других регионах (Омске, Улан-Удэ, Елабуге и Красногорске). Отель в Петербурге станет для компании первым.

Инвестиции в проект оцениваются в порядка 4 млрд рублей. Учитывая, что неподалеку располагается штаб-квартира «Газпрома», новый отель будет рассчитан преимущественно на деловых туристов.