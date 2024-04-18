Взялись за старое: как девелоперы превращают исторические здания в школы и семейные резиденции

В Петербурге почти 9000 объектов культурного наследия, а значит без реконструкций (если хочется жить и работать в исторической центре!) не обойтись.
Как превратить завод в арт-проект
Эдуард Тиктинский
президент Группы RBI
Проекты приспособления памятников — это шанс вдохнуть новую жизнь в зачастую ветшающий исторический фонд Петербурга, ревитализировать объекты, сделать их интересными для горожан, сохранив «память места». Команде Группы RBI интересно браться за такие «штучные» проекты, каждый из которых — со своими особенностями. Для нас это возможность внести свой вклад в сохранение облика города, его идентичности, его истории. Группа RBI относится к тому небольшому числу девелоперов, которые регулярно работают с приспособлением зданий-памятников. Только за последние годы мы реализовали несколько таких проектов: реконструировали автомобильный гараж фирмы Крюммеля 1913 года постройки на Дивенской улице под бизнес-центр, превратили газгольдер 1881 года в многоуровневый паркинг на Заозерной, восстановили водонапорную башню Охтинской бумагопрядильной мануфактуры на Пискаревском проспекте. А еще Левашов-кий хлебозавод на Барочной —мы достаточно быстро приняли решение приспособить этот шедевр конструктивизма 1930-х под культурно-деловое пространство. Дальше вопрос был только в том, какие институции станут нашими партнерами и помогут задуманное воплотить. Так, к управлению культурным центром подключилась школа Masters: сейчас в пространстве хлебозавода проходят фестивали, лекции, концерты, выставки, спектакли, экскурсии. А еще мы успешно реализовали и концепцию особого места, посвященного памяти блокады Ленинграда (хлебозавод не переставал работать ни в один из почти 900 дней осады города. — Прим. ред.). Такие проекты для Группы RBI — не «чистое меценатство», мы всегда думаем о том, как реконструкция повысит ценность недвижимости по соседству и сделает проект экономически эффективным. И нам кажется, что это хорошая модель, которую можно масштабировать на весь Петербург.
Где жить в памятнике архитектуры
Оксана Кравцова
генеральный директор группы компаний «Еврострой»
Для нашей группы компаний «Еврострой» огромная честь и ответственность — работать в центре самого красивого города на земле. В 2023-м мы завершили один из самых сложных объектов для нас: клубный дом «Приоритет» на исторической Воскресенской набережной. У проекта очень достойные соседи — доходный дом Полубояринова по проекту Бориса Гиршовича и Казармы лейб-гвардии конной артиллерии работы Александра Гемилиана — и мы рады, что у нас получилось вписать новое здание в существующее пространство. А сейчас мы работаем над еще более амбициозной задачей: восстанавливаем бывший доходный дом Карла Шрейбера, памятник архитектуры напротив Таврического сада с башней-эркером и атлантами на лестнице — после реставрации разместим здесь клубный дом «Три Грации». Мы полностью восстановили его фасады в стиле необарокко (в том числе скульптуру, изображающую дочерей Зевса, благодаря которым проект и получил свое название), а теперь приступили к реставрации интерьеров. Всего в доме будет 23 семейные резиденции площадью от 84 до 366 кв. м. В каждой — большие окна с видами на сад, Смольный собор и «Ленинград Центр», потолки высотой до четырех метров, балконы и эркеры, лепной декор и дореволюционные изразцовые печи. Вы сможете жить в той же обстановке, что и тайный советник и брат великого композитора Анатолий Чайковский или графиня Мария Келлер!
Где учился Лермонтов и когда здесь снова будет школа
Владимир Антонов
заместитель генерального директора дирекции по девелопменту ПИК
Мы в ПИК увидели исключительную ценность в возможности не просто сохранить, но и дать вторую жизнь помещениям бывшего Николаевского кавалерийского училища на набережной Обводного канала. Поэтому, несмотря на то что работа с памятниками архитектуры требует гораздо больше ресурсов и налагает дополнительную ответственность, взялись за эту работу — интегрируем здание училища (двухэтажный дом по проекту Вильгельма фон Треттера доработал Александр Штауберт в 1825-м. — Прим. ред.) в квартал «Лермонтовский, 54» и откроем в нем школу на 1 000 мест (причем сделаем это еще до того, как пройдет заселение первой очереди, уже в 2024 году!). Чтобы вернуть постройкам первоначальный вид, мы изучили историю района, обращались к архитектурному проекту, а также к фотографиям Карла Буллы, которые он сделал в 1918 году. Так мы поняли, что в советское время здесь были перенесены дверные проемы, к оригинальным известняковым ступенькам добавлены мраморные накладки. По завершении работ вы вновь увидите оригинальные планировки и решения XIX века — без поздних адаптаций. Часть элементов мы сохраним в виде музейных экспонатов: слои краски на чугунных колоннах парадной лестницы, участок исторической мозаичной плитки, лепной декор за сценой в актовом зале, изогнутые трубы, которые стояли в печи и работали как радиаторы. Кроме того, мы не добавляли к зданию никаких конструкций, не надстраивали мансарды, а спортивный блок с бассейном соединим с историческим корпусом стеклянным атриумом — так «пристройка» не будет видна с проспекта. Нам важно, что мы возвращаем зданию его первоначальную функцию — спустя 200 лет тут снова будут учить и учиться. А еще надеемся, что исторические интерьеры позволят пробудить у детей интерес к прошлому и почувствовать связь с талантливыми выпускниками этих стен: поэтом Михаилом Лермонтовым, географом и великим путешественником Петром Семеновым-Тян-Шанским, композитором Модестом Мусоргским.
Как доходный дом станет бутик-отелем
Сергей Тарасов
коммерческий директор «Проект 6/3» от Golden Age Group
У Golden Age Group уже был опыт приспособления исторических зданий: в гостиничном портфеле нашей компании есть «Гранд Отель Чайковский» на улице Чайковского — в этом особняке мы сохранили исторические фасады и лестницу. Наш новый «Проект 6|3» будет более масштабным: мы реставрируем доходный дом банкира Бурцева, расположенный в пяти минутах ходьбы от Петропавловской крепости. Пятиэтажное здание в стиле модерн построили в 1903–1904 годах по проекту архитектора Павла Мульханова, а с 2009-го его считали аварийным. Когда мы закончим работы, здесь будут бутик-отель на 86 номеров и клубные резиденции с полноценным гостиничным сервисом (включая фитнес-центр, спа-салон, ресторан, арт-галерею
и химчистку!). Архитекторы реконструкции — знаменитое DA Bureau — придумали, как соединить современные минималистичные интерьеры с историческими деталями. Мы бережно сохранили маскароны и лепнину в парадных, исторические лестницы и ковку, при этом добавили пространству технологичности (установили семь бесшумных лифтов, системы вентиляции и кондиционирования, заменили все инженерные коммуникации) и современные арт-объекты в виде граммофонов, подчеркнув историю проживания в этом доме создателя звукового кино Александра Шорина.
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