Взялись за старое: как девелоперы превращают исторические здания в школы и семейные резиденции

коммерческий директор «Проект 6/3» от Golden Age Group

У Golden Age Group уже был опыт приспособления исторических зданий: в гостиничном портфеле нашей компании есть «Гранд Отель Чайковский» на улице Чайковского — в этом особняке мы сохранили исторические фасады и лестницу. Наш новый «Проект 6|3» будет более масштабным: мы реставрируем доходный дом банкира Бурцева, расположенный в пяти минутах ходьбы от Петропавловской крепости. Пятиэтажное здание в стиле модерн построили в 1903–1904 годах по проекту архитектора Павла Мульханова, а с 2009-го его считали аварийным. Когда мы закончим работы, здесь будут бутик-отель на 86 номеров и клубные резиденции с полноценным гостиничным сервисом (включая фитнес-центр, спа-салон, ресторан, арт-галерею

и химчистку!). Архитекторы реконструкции — знаменитое DA Bureau — придумали, как соединить современные минималистичные интерьеры с историческими деталями. Мы бережно сохранили маскароны и лепнину в парадных, исторические лестницы и ковку, при этом добавили пространству технологичности (установили семь бесшумных лифтов, системы вентиляции и кондиционирования, заменили все инженерные коммуникации) и современные арт-объекты в виде граммофонов, подчеркнув историю проживания в этом доме создателя звукового кино Александра Шорина.

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