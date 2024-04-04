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Недвижимость

Кто займет площади IKEA в торговых центрах «Мега» в Петербурге?

В освободившихся помещениях собирается разместиться маркетплейс «Мегамаркет». Также была информация, что на площади претендуют сеть термальных комплексов «Термолэнд» и гипермаркеты производителя матрасов и товаров для сна «Аскона».

Marlon Trottmann / Shutterstock.com

Торговые площади, где раньше располагались магазины IKEA, займет «Мегамаркет». Маркетплейс собирается арендовать помещения во всех 14 торговых центрах «Мега» в 11 регионах России, в том числе и в Петербурге, пишет РБК со ссылкой на заявление компании.

«Наличие арендатора, ведущего бизнес в сфере онлайн-торговли, — новый тренд на рынке торговой недвижимости, а для арендаторов «Меги» — новая возможность масштабировать свои продажи посредством тех опций, которые предоставляет «Мегамаркет», — говорится в сообщении компании.

В «Мегамаркете» добавили, что вероятнее всего, площади будут использоваться как склады.

«Также Мегамаркет планирует в тестовом режиме запустить классическую модель ПВЗ в рамках арендуемых площадей с четким набором опций: пользователям будут доступны возможности выдачи посылок, приема возвратов, а также примерка», — сказали в компании.

Ранее появилась информацию, что ведутся переговоры по аренде недвижимости в ТЦ «Мега» с производителем матрасов и товаров для сна «Аскона» и термальными комплексами «Термолэнд» ГК «Основа».

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