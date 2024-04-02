Частные дома в Петербурге стали самыми дорогими в России после обрушения цен на недвижимость в Сочи

Частная недвижимость в Петербурге потеряла в стоимости 15% (около 7 млн рублей). Теперь такие объекты в среднем стоят почти 40 млн рублей.

«По этой цене можно приобрести, например, неплохой таунхаус в Коломягах с небольшой личной лужайкой в придачу. Лидерство Петербурга в немалой степени обеспечивают сверхдорогие объекты, которых здесь немало. Самый дорогой из них выставлен на продажу за 2 млрд рублей», — отмечают аналитики Restate.

Петербург вышел в лидеры из-за обвала цен в Сочи. Там средняя стоимость дома упала на 34% (около 20 млн рублей). К концу марта коттеджи в Сочи обойдутся в среднем в 37 млн. Больше всего цены выросли в Перми (+25%) и Омске (+17%). А вот в Москве подобная недвижимость подорожала на 4%, (+1,2 млн рублей), составив к апрелю 32,8 миллиона рублей.