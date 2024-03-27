Территорию у «Экспофорума» застроят жильем

КГИОП согласовал АО «Строительная корпорация "Возрождение Санкт Петербурга"» (входит в «Группу ЛСР») проект строительства между Пулковским и Петербургским шоссе, рядом с Пулковским водохранилищем, вблизи «Экспофорума». Предполагается, что высота жилых зданий будет составлять 13-18 метро (4-6 этажей). Кроме того, в планах возвести гаражи (автостоянки), школы и детские сады.

«Группа ЛСР» купила обозначенный участок площадью 57,9 га в 2021 году у ТОО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана по управлению сомнительными и безнадежными активами «Халык Проект». Аналитики компании NF Group отмечали, что стоимость может составлять 8,4 млрд рублей, пишет «Деловой Петербург».

В проект под названием «Пулково Lake» будет входить 360 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 198,4 тысяч квадратных метров жилья. Начать строительство планируют в 2025 году, а завершить в 2031 году.