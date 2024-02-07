Во дворе Аракчеевских казарм на Шпалерной появится новое жилье

На Градостроительном совете рассмотрели проект зданий, которые планируют строить на Шпалерной улице, 51, во дворе между сохранившимися постройками Аракчеевских казарм. Проект создавали в ООО «Архитектурное бюро "Студия 44"» по заказу ООО «Электра».

В новый жилой комплекс будут входить пять флигелей (односекционных 8-этажных корпусов), которые образуют композицию в виде креста, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на руководителя студии, архитектора Никиту Явейна. Все они будут располагаться по центру двора, «в глубине участка, чтобы не было видно со Шпалерной». Проект создавали в увязке с окружающей застройкой, при этом с отсылками к 1930-м годам.

На участке в границах Шпалерной, Ставропольской, Тверской и Кавалергардской улиц сохранились две исторические постройки Аракчеевских казарм: бывшая конюшня по Кавалергардской улице и бывшая кузница по Ставропольской. Располагавшиеся между ними строения ранее были снесены — так и образовался двор под застройку.

Во время реализации первого этапа проекта будут реконструировать бывшую конюшню и строить ЖК, во второй этап приступят к реконструкции кузницы. Со стороны двора фасад кузницы наполовину разрушен. А вот корпус на Кавалергардской улице в лучшем состоянии, но ему также требуется восстановление.

С 2021 года, когда земля стала принадлежать компании «Электра», поступала информация, что конюшню и кузницу собирались приспособить к современному использованию. В конюшне хотели сделать музей, а во втором здании разместить детский сад.

Ранее на этом месте также пытались построить жилье. Но активисты опасались, что строительство может вызвать трещины и другие разрушения в близстоящих домах. Тогда местные жители добились того, что градплан участка и согласования КГИОП и КГА отменили по решению суда как не соответствующие закону "О границах объединенных зон охраны…". Новый проект также вызывает опасения жителей. Вместо ЖК они просят властей организовать во дворе зеленую зону.