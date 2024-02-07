Из чего состоит понятие классной недвижимости? Попросили девелоперов составить чек-лист

«Пейзажные спальни», консьерж для заказа частного самолета и дворы с видеонаблюдением — эксперты назвали признаки идеальной недвижимости образца 2024 года.
Частная практика
От собственной консьерж-службы и ресторанов только для своих до видов на парадную Неву и муранского стекла в лобби — чем выше уровень квартиры, тем больше дополнительных опций мы хотим получить.
Оксана Кравцова
генеральный директор ГК «Еврострой»
Мы в группе компаний «Еврострой» много лет работаем в узком сегменте элитной недвижимости — в нем не может быть стандартного подхода, зато обязательны высокий уровень сервиса, приватность и определенная эстетика. Например, в клубном доме «Приоритет» на Воскресенской набережной парадный холл площадью 160 кв. м оформлен итальянским мрамором и натуральным дубом, декорирован светильниками из муранского стекла и латуни и трехъярусной хрустальной люстрой. А в проекте «Три Грации» напротив Таврического сада, в бывшем доходном доме Карла Шрейбера, мы отреставрируем и сохраним в квартирах лепнину, эркеры, метлахскую плитку, камины и изразцовые печи — в историческом здании по проекту архитектора Вильгельма Ван-дер-Гюхта когда-то жили тайный советник и брат великого композитора Анатолий Чайковский, барон Владимир Штейнгель, консул Норвегии Николаи Кристиан Пребенсен и графиня Мария Келлер.
В каждом проекте компании «Еврострой» мы создаем инфраструктуру только для жителей резиденций и их близких: закрытые дворы, спортзалы, спа-комплексы и бьюти-салоны, рестораны авторской кухни и музыкальные гостиные. Еще один обязательный момент — консьерж-служба, которая берет на себя любые задачи, от уборки квартиры перед приходом гостей до бронирования частного борта для международного перелета.
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Со всеми удобствами
Давным-давно, чтобы называться идеальной, квартире достаточно было быть «отдельной» — не коммуналка и славно! Но прошло полвека, и петербуржцы стали более разборчивыми в выборе нового жилья: нам нужны эргономичные планировки, «умный дом» и такой уровень отделки, чтобы осталось только пригласить декоратора и расставить мебель.
Маргарита Забродская
заместитель директора по маркетингу по продукту компании LEGENDA
В проектах LEGENDA мы сразу проектируем гардеробные, прачечные, хозяйственные блоки, делаем современную инженерную подготовку под обустройство «умного дома». Диджитал-инфраструктура интересует людей все больше, поэтому мы учитываем различные варианты расстановки мебели, техники и освещения, выстраиваем логику управления электрикой, устанавливаем достаточное количество розеток и проходных выключателей. В наших новых домах все квартиры мы сдаем в комплектации TechnoBox — это полностью технически подготовленное пространство, с системой управления воздухом, датчиками протечек, IP-домофонией, видеонаблюдением и другими технологическими функциями, которыми можно управлять через мобильное приложение. Отдельное внимание LEGENDA уделяет планировочным решениям: мы учитываем геометрию пространства, законы композиции, особенности остекления и зонирование — так, чтобы квартира была максимально готова к оформлению интерьера. Например, проектируем симметричные «римские» гостиные и «зеркальные» мастер-спальни, в которых двери в гардеробную и санузел скрыты за изголовьем кровати, «пейзажные» спальни, позволяющие любоваться видами, не вставая с постели, или «парижские» кухни с вытянутыми вдоль линии окон рабочими поверхностями. В проекте «Малоохтинский, 68» мы реализуем квартиры с детскими гостиными, где малыши и подростки могут встречаться с друзьями, не пересекаясь с родителями, а их спальни при этом остаются исключительно приватным местом.
Это база
Продвинутые девелоперы знают, что дом должен быть не только крепостью, но и санаторием! И создают будущим жителям психологически комфортную среду обитания: планируют малоэтажную разновысотную застройку, которая не давит на человека, разбивают парки для прогулок и отдыха и прокладывают велодорожки, ограничивают возможность парковки во дворах, делая их безопаснее и тише.
Анжелика Альшаева
генеральный директор агентства недвижимости «КВС»
Комфортность современных домов определяется не только расположением или этажностью. Список признаков хорошей недвижимости огромный: от планировок и высоты потолков квартир до собственной парковки, зоны для отдыха и спорта во дворе, близости детских садов, школ и поликлиник. Именно поэтому мы в группе компаний «КВС» создаем на территориях своих кварталов общественные пространства — соседские центры, парки и тематические променады, площадки для спорта и детских игр, выделяем места для выгула собак, продумываем расположение коммерческих помещений. Например, в проекте бизнес-класса «Б15» на проспекте Маршала Блюхера мы запланировали во дворе зону отдыха для взрослых со столами для игры в шахматы, шкафами для буккроссинга и крытыми перголами. Мы знаем, как важны для психологического комфорта естественный свет и открытое пространство, поэтому в наших проектах есть особые планировочные решения: окно над рабочей зоной на кухне (чтобы мыть посуду и любоваться зеленью во дворе!) и окно в санузле (чтобы принимать ванну с видом на звезды!), увеличенные оконные проемы и французские балконы (чтобы пить кофе на воздухе!), а также квартиры с террасами и с трехметровыми потолками. Помимо эргономичной планировки и современных коммуникаций, мы в «КВС» уделяем внимание еще и энергоэффективности домов, чтобы сделать их безопаснее и экологичнее.
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