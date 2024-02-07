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Недвижимость

Из чего состоит понятие классной недвижимости? Попросили девелоперов составить чек-лист

«Пейзажные спальни», консьерж для заказа частного самолета и дворы с видеонаблюдением — эксперты назвали признаки идеальной недвижимости образца 2024 года.

Оксана Кравцова

генеральный директор ГК «Еврострой»

В узком сегменте элитной недвижимости не может быть стандартного подхода, зато обязательны высокий уровень сервиса, приватность и определенная эстетика
Маргарита Забродская

заместитель директора по маркетингу по продукту компании LEGENDA

Диджитал-инфраструктура интересует людей все больше, поэтому мы выстраиваем логику управления электрикой
Анжелика Альшаева

генеральный директор агентства недвижимости «КВС»

Список признаков хорошей недвижимости огромный: от планировок и высоты потолков квартир до собственной парковки, зоны для отдыха и спорта во дворе

Частная практика

Клубный дом «Приоритет» на Воскресенской набережной

Клубный дом «Приоритет» на Воскресенской набережной

Клубный дом «Три Грации» напротив Таврического сада

Клубный дом «Три Грации» напротив Таврического сада

Отреставрированные исторические квартиры в клубном доме «Три Грации» напротив Таврического сада

Отреставрированные исторические квартиры в клубном доме «Три Грации» напротив Таврического сада

Отреставрированные исторические квартиры в клубном доме «Три Грации» напротив Таврического сада

Отреставрированные исторические квартиры в клубном доме «Три Грации» напротив Таврического сада

От собственной консьерж-службы и ресторанов только для своих до видов на парадную Неву и муранского стекла в лобби — чем выше уровень квартиры, тем больше дополнительных опций мы хотим получить.

Оксана Кравцова

генеральный директор ГК «Еврострой»

Мы в группе компаний «Еврострой» много лет работаем в узком сегменте элитной недвижимости — в нем не может быть стандартного подхода, зато обязательны высокий уровень сервиса, приватность и определенная эстетика. Например, в клубном доме «Приоритет» на Воскресенской набережной парадный холл площадью 160 кв. м оформлен итальянским мрамором и натуральным дубом, декорирован светильниками из муранского стекла и латуни и трехъярусной хрустальной люстрой. А в проекте «Три Грации» напротив Таврического сада, в бывшем доходном доме Карла Шрейбера, мы отреставрируем и сохраним в квартирах лепнину, эркеры, метлахскую плитку, камины и изразцовые печи — в историческом здании по проекту архитектора Вильгельма Ван-дер-Гюхта когда-то жили тайный советник и брат великого композитора Анатолий Чайковский, барон Владимир Штейнгель, консул Норвегии Николаи Кристиан Пребенсен и графиня Мария Келлер.

В каждом проекте компании «Еврострой» мы создаем инфраструктуру только для жителей резиденций и их близких: закрытые дворы, спортзалы, спа-комплексы и бьюти-салоны, рестораны авторской кухни и музыкальные гостиные. Еще один обязательный момент — консьерж-служба, которая берет на себя любые задачи, от уборки квартиры перед приходом гостей до бронирования частного борта для международного перелета.

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Со всеми удобствами

Комплекс «Малоохтинский, 68» на правом берегу Невы

Комплекс «Малоохтинский, 68» на правом берегу Невы

Детские гостиные в квартирах комплекса «Малоохтинский, 68» на правом берегу Невы

Детские гостиные в квартирах комплекса «Малоохтинский, 68» на правом берегу Невы

Детские гостиные в квартирах комплекса «Малоохтинский, 68» на правом берегу Невы

Детские гостиные в квартирах комплекса «Малоохтинский, 68» на правом берегу Невы

Давным-давно, чтобы называться идеальной, квартире достаточно было быть «отдельной» — не коммуналка и славно! Но прошло полвека, и петербуржцы стали более разборчивыми в выборе нового жилья: нам нужны эргономичные планировки, «умный дом» и такой уровень отделки, чтобы осталось только пригласить декоратора и расставить мебель.

Маргарита Забродская

заместитель директора по маркетингу по продукту компании LEGENDA

В проектах LEGENDA мы сразу проектируем гардеробные, прачечные, хозяйственные блоки, делаем современную инженерную подготовку под обустройство «умного дома». Диджитал-инфраструктура интересует людей все больше, поэтому мы учитываем различные варианты расстановки мебели, техники и освещения, выстраиваем логику управления электрикой, устанавливаем достаточное количество розеток и проходных выключателей. В наших новых домах все квартиры мы сдаем в комплектации TechnoBox — это полностью технически подготовленное пространство, с системой управления воздухом, датчиками протечек, IP-домофонией, видеонаблюдением и другими технологическими функциями, которыми можно управлять через мобильное приложение. Отдельное внимание LEGENDA уделяет планировочным решениям: мы учитываем геометрию пространства, законы композиции, особенности остекления и зонирование — так, чтобы квартира была максимально готова к оформлению интерьера. Например, проектируем симметричные «римские» гостиные и «зеркальные» мастер-спальни, в которых двери в гардеробную и санузел скрыты за изголовьем кровати, «пейзажные» спальни, позволяющие любоваться видами, не вставая с постели, или «парижские» кухни с вытянутыми вдоль линии окон рабочими поверхностями. В проекте «Малоохтинский, 68» мы реализуем квартиры с детскими гостиными, где малыши и подростки могут встречаться с друзьями, не пересекаясь с родителями, а их спальни при этом остаются исключительно приватным местом.

Это база

Квартал бизнес-класса «Б15» на проспекте Маршала Блюхера

Квартал бизнес-класса «Б15» на проспекте Маршала Блюхера

Проект квартиры в квартале бизнес-класса «Б15» на проспекте Маршала Блюхера

Проект квартиры в квартале бизнес-класса «Б15» на проспекте Маршала Блюхера

Проект квартиры в квартале бизнес-класса «Б15» на проспекте Маршала Блюхера

Проект квартиры в квартале бизнес-класса «Б15» на проспекте Маршала Блюхера

Продвинутые девелоперы знают, что дом должен быть не только крепостью, но и сана­торием! И создают будущим жителям психологически комфортную среду обитания: пла­нируют малоэтажную разновысотную застройку, которая не давит на человека, разбивают парки для прогулок и отдыха и прокладывают велодорожки, ограничивают возможность парковки во дворах, делая их безопаснее и тише.

Анжелика Альшаева

генеральный директор агентства недвижимости «КВС»

Комфортность современных домов определяется не только расположением или этаж­ностью. Список признаков хорошей недвижимости огромный: от планировок и высоты потолков квартир до собственной парковки, зоны для отдыха и спорта во дворе, близости детских садов, школ и поликлиник. Именно поэтому мы в группе компаний «КВС» создаем на территориях своих кварталов общественные пространства — со­седские центры, парки и тематические променады, площадки для спорта и детских игр, выделяем места для выгула собак, продумываем расположение коммерческих помещений. Например, в проекте бизнес-класса «Б15» на проспекте Маршала Блюхера мы запланиро­вали во дворе зону отдыха для взрослых со столами для игры в шахматы, шкафами для буккроссинга и крытыми перголами. Мы знаем, как важны для психологического комфорта естественный свет и открытое пространство, поэтому в наших проектах есть особые планировочные решения: окно над рабочей зоной на кухне (чтобы мыть посуду и любоваться зеленью во дворе!) и окно в санузле (чтобы принимать ванну с видом на звезды!), увеличенные оконные проемы и французские балконы (чтобы пить кофе на воздухе!), а также квартиры с террасами и с трехметровыми потолками. Помимо эргономичной планировки и современных коммуникаций, мы в «КВС» уделяем внимание еще и энергоэффективности домов, чтобы сделать их безопаснее и экологичнее.

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