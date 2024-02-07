Из чего состоит понятие классной недвижимости? Попросили девелоперов составить чек-лист

генеральный директор ГК «Еврострой»

Мы в группе компаний «Еврострой» много лет работаем в узком сегменте элитной недвижимости — в нем не может быть стандартного подхода, зато обязательны высокий уровень сервиса, приватность и определенная эстетика. Например, в клубном доме «Приоритет» на Воскресенской набережной парадный холл площадью 160 кв. м оформлен итальянским мрамором и натуральным дубом, декорирован светильниками из муранского стекла и латуни и трехъярусной хрустальной люстрой. А в проекте «Три Грации» напротив Таврического сада, в бывшем доходном доме Карла Шрейбера, мы отреставрируем и сохраним в квартирах лепнину, эркеры, метлахскую плитку, камины и изразцовые печи — в историческом здании по проекту архитектора Вильгельма Ван-дер-Гюхта когда-то жили тайный советник и брат великого композитора Анатолий Чайковский, барон Владимир Штейнгель, консул Норвегии Николаи Кристиан Пребенсен и графиня Мария Келлер.

В каждом проекте компании «Еврострой» мы создаем инфраструктуру только для жителей резиденций и их близких: закрытые дворы, спортзалы, спа-комплексы и бьюти-салоны, рестораны авторской кухни и музыкальные гостиные. Еще один обязательный момент — консьерж-служба, которая берет на себя любые задачи, от уборки квартиры перед приходом гостей до бронирования частного борта для международного перелета.

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