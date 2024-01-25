На элитное жилье в Петербурге вырос спрос на 21%

Как рассказали в пресс-службе консалтинговой компании NF Group, объем предложения на рынке элитного жилья в 2023 году уменьшился на 23% относительно предыдущего года и составил 770 лотов.

Доля квартир и апартаментов в введенных домах выросла за год на 9 процентных пунктов и составила 63% от общей площади предложения. За год ввели два жилкомплекса — «Северная корона» в Петроградском районе и «Петровская коса, 1» на Крестовском острове» общей площадью 58 200 квадратных метров и фондом в 555 квартир.

Также количество квартир выросло за счет старта продаж в комплексе класса «делюкс» ASTRVM на Крестовской острове и секции Residence в комплексе апартаментов «17/33 Петровский остров».

Аналитики отмечают и рост стоимости одного квадратного метра в элитных новостройках Петербурга. По итогам прошлого года цена увеличилась на 17% и составила 630 000 рублей. Специалисты считают, что динамика объясняется высоким спросом, вымыванием с рынка объектов с привлекательной ценой, а также пересмотром ценовой политики застройщиков.

«Колебания на валютном рынке в совокупности с желанием покупателей сохранить средства стали основными драйверами спроса в 2023 году. Влияние на рынок также оказали новости об ужесточении условий ипотечного кредитования с господдержкой – в частности, сокращении максимальной суммы займа с 12 млн рублей до 6 млн рублей и запрете комбинирования рыночной и субсидированной ипотеки, в результате чего часть покупателей поспешила оформить сделки с недвижимостью на прежних условиях. Хотя ипотека и не является основным инструментом покупки на элитном рынке, некоторые состоятельные клиенты используют заемные средства как альтернативный способ, позволяющий, например, не выводить деньги из бизнеса», — отметила руководительница отдела элитной жилой недвижимости NF Group в Петербурге Алия Ханбекова.