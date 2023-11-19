В Петербурге продают квартиру, которая полностью украшена картинами с котом

Украшать рыжим питомцем картины мастеров придумала петербургская художница Светлана Петрова, одна из создательниц фестиваля «Мультивидение». Кот взирает с небес на кухню, то составляет компанию Джоконде у окна. Эта квартира у семьи Светланы ещё с послевоенных времён, тут жила еще ее бабушка. А кот перешёл Светлане от мамы, когда той не стало.

Владелица квартиры рассказала изданию MR7, что кот стал не просто домашним животным, а напоминанием о маме. Светлана начала создавать его портреты в сюжетах известных картин, скорее, как личный проект — «для мамы», которая очень любила кота. Вскоре они стали популярны. Работы часто можно было встретить в социальных сетях.

Во время ремонта художница украсила квартиру своими работами, вписав их в интерьер. «Вся мебель в квартире сделана на заказ, идеально подогнана под размеры, кафель на кухне, стены в коридоре и санузле и другие элементы интерьера созданы автором на основе собственных произведений (цифровых коллажей по мотивам Лоджий Рафаэля в Ватикане)», — сказано в объявлении на сайте.

Сейчас владельцы хотят продать квартиру. И новые владельцы вправе изменить интерьер. Но по словам агента, «90% из тех, кто приходит смотреть объект — это «фанаты Заратустры» или как минимум любители котов».