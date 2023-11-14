18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

РПЦ получила от Петербурга 90 зданий за 13 лет

Поделиться:

С момента, когда в 2010 году издали федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», организации Московского патриархата передали 29 зданий в безвозмездное пользование, 61 — в собственность.

Shutterstock.com

Сейчас РПЦ продолжает претендовать на постройки вокруг Александро-Невской лавры. Ранее Академия РПЦ попросила у Смольного передать здание психиатрической больницы №6 на Обводном канале, 9И (объект культурного наследия регионального значения «Александро–Невское Антониевское духовное училище»). Основное здание академии находится на Монастырском острове: наб. Обводного канала, 17.

Кроме того, в декабре 2022 года духовной академии передали флигель здания духовного училища на набережной Обводного канала, 9, корп. 2, лит. Л. А в августе 2023 года церкви вернули Благовещенскую усыпальницу, которой до этого заведовал Музей городской скульптуры.

Также в этом году приходу Крестовоздвиженского собора на Лиговском проспекте отдали в собственность три помещения в доме на ул. Черняховского, 6/10, вдобавок к 14 помещениям, которые уже передали в прошлом году. Церковь делит этот дом с университетом РАНХиГС. В Смольном отмечали, что Академия госслужбы сможет проработать в прежнем здании еще пять лет, а затем переехать в новое здание.

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на статистику КГИОП, с ноября 2010 года, когда издали закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», и до лета 2023 года религиозные организации различных конфессий подали 138 заявок о передаче им недвижимости. А в безвозмездное пользование или в собственность передали 121 объект.

В том числе организации Московского патриархата получили 90 объектов недвижимости, из них 29 — в безвозмездное пользование, 61 — в собственность.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: