РПЦ получила от Петербурга 90 зданий за 13 лет

Сейчас РПЦ продолжает претендовать на постройки вокруг Александро-Невской лавры. Ранее Академия РПЦ попросила у Смольного передать здание психиатрической больницы №6 на Обводном канале, 9И (объект культурного наследия регионального значения «Александро–Невское Антониевское духовное училище»). Основное здание академии находится на Монастырском острове: наб. Обводного канала, 17.

Кроме того, в декабре 2022 года духовной академии передали флигель здания духовного училища на набережной Обводного канала, 9, корп. 2, лит. Л. А в августе 2023 года церкви вернули Благовещенскую усыпальницу, которой до этого заведовал Музей городской скульптуры.

Также в этом году приходу Крестовоздвиженского собора на Лиговском проспекте отдали в собственность три помещения в доме на ул. Черняховского, 6/10, вдобавок к 14 помещениям, которые уже передали в прошлом году. Церковь делит этот дом с университетом РАНХиГС. В Смольном отмечали, что Академия госслужбы сможет проработать в прежнем здании еще пять лет, а затем переехать в новое здание.

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на статистику КГИОП, с ноября 2010 года, когда издали закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», и до лета 2023 года религиозные организации различных конфессий подали 138 заявок о передаче им недвижимости. А в безвозмездное пользование или в собственность передали 121 объект.

В том числе организации Московского патриархата получили 90 объектов недвижимости, из них 29 — в безвозмездное пользование, 61 — в собственность.