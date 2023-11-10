Бывший участок «Ленфильма» застроят жилыми домами

На сайте Госстройнадзора есть документация, в которой сказано, что на этом месте возведут девятиэтажный жилой дом на 819 квартир. Площадь застраиваемой территории составит более 10 га. Общая площадь объекта составит 30,5 тысяч квадратных метров.

Кроме того, сейчас проходит согласование аналогичные корпуса еще на двух соседних участках. Предполагается, что один из домов будет находиться в 30 метрах от объекта культурного наследия регионального значения «Дача Эбсворт». В проект собираются вложить около 20 млрд рублей, в том числе на социальную инфраструктуру. А завершение работ намечено на конец 2028 года, пишет «Деловой Петербург».

Как сообщают в комитете по строительству, проект одобрили при условии, что застройщик построит и передаст Петербургу два детских сада, школу и помещения для врача общей практики. Также инвестор должен проложить внутриквартальные проезды и реконструировать саму улицу Тамбасова.

Напомним, что «Ленфильм» продал участок на этой улице и расположенный на нем филиал «Сосновая поляна» в октябре 2021 года. Компании «Росстройинвест» потратила на это 1,5 млрд рублей. До этого момента киностудия пыталась продать непрофильный актив в течение 6 лет.