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Академия РПЦ попросила у Смольного передать здание психиатрической больницы на Обводном канале

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Представители Санкт-Петербургской духовной академии РПЦ в письме городской администрации ссылаются на федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Также там указано, что академия претендует на объект культурного наследия регионального значения «Александро-Невское Антониевское духовное училище».

Яндекс. Панорамы

В письме к комитету имущественных отношений Санкт-Петербургская духовная академия РПЦ просит передать им здание Городской психиатрической больницы №6 на набережной Обводного канала, 9И. Эта постройка считается объектом культурного наследия регионального значения «Александро-Невское Антониевское духовное училище».

Письмо размещено на сайте ведомства в разделе с обращениями религиозных организаций. В нем ссылаются на федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», пишет «Фонтанка».

Напомним, что в 2020 году представили проект развития Монастырского острова, который разрабатывала компания «Стройпроект». Предполагалось, что весь остров должны были освободить от не церковных собственников и пользователей.

Ранее академия РПЦ уже просила Смольный передать дом Антониевского духовного училища (набережная Обводного канала, корпус 2Л) и пять зданий Хлебного амбара лавры (дома 3А, 5А, Б, В, и 5А, лит. А).

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