На территории бывшей фабрики «Рот-фронт» на Васильевском острове появится жилье

В КГИОП согласовали проект застройки на набережной реки Смоленки, 5-7. На сайте ведомства указано, что там возведут многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно–пристроенным подземной парковкой высотой до 33 м (11 этажей).
Согласование на проект застройки бывшей фабрики «Рот-фронт» (еще раньше — меховой мастерской Шульца) получил ООО «Специализированный застройщик "Смоленка 5"».
Участок набережной реки Смоленки принадлежит к зоне деловой застройки. Это позволяет застройщику использовать 50% его площади под жилое строительство, пишет «Деловой Петербург».
Эксперты считают, что на участке площадью 1,4 га могут возвести объект площадью около 25-27 тысяч квадратных метров. Ориентировочная сумма инвестиций составит порядка 5 млрд рублей.
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