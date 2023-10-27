На территории бывшей фабрики «Рот-фронт» на Васильевском острове появится жилье

Согласование на проект застройки бывшей фабрики «Рот-фронт» (еще раньше — меховой мастерской Шульца) получил ООО «Специализированный застройщик "Смоленка 5"».

Участок набережной реки Смоленки принадлежит к зоне деловой застройки. Это позволяет застройщику использовать 50% его площади под жилое строительство, пишет «Деловой Петербург».

Эксперты считают, что на участке площадью 1,4 га могут возвести объект площадью около 25-27 тысяч квадратных метров. Ориентировочная сумма инвестиций составит порядка 5 млрд рублей.