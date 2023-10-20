Отели Radisson и Olympia Garden в Петербурге получат новое название

Как пишут «Известия» со ссылкой на представителей Cosmos Hotel Group, эта группа в марте завершила сделку по покупке 10 отелей в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске у Wenaas Hotel Russia.

Ребрендингом отелей займутся с октября, а с 20 числа приступят к демонтажу старых вывесок. В Cosmos Hotel Group отметили, что переход гостиниц в новый бренд будет комфортным для гостей. «Мы рады пригласить гостей в уже известные им отели, но уже под брендом Сosmos», — сказал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

Напомним, российская АФК «Система» выкупила шесть отелей Park Inn в Петербурге у норвежской компании. Также в сделку входило приобретение гостиниц в Москве, Екатеринбурге и Мурманске. Собственником пяти юрлиц вместо норвежской Wenaas Hotel Russia AS стало ООО «Космос Северо-Запад», структура ООО «Космос Отель Групп» и АО «Управляющая Гостиничная Компания "Космос"» (все они входят в АФК «Система»). Балансовая стоимость активов оценивалась в 7,5 млрд рублей.