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Отели Radisson и Olympia Garden в Петербурге получат новое название

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Новые названия получат отели под брендами Radisson Blu, Park Inn by Radisson и Olympia Garden. Теперь в их названии появится Cosmos. Ребрендинг планируют начать в октябре, а вывески будут убирать с 20 числа.

Pelikh Alexey / Shutterstock.com

Как пишут «Известия» со ссылкой на представителей Cosmos Hotel Group, эта группа в марте завершила сделку по покупке 10 отелей в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске у Wenaas Hotel Russia.

Ребрендингом отелей займутся с октября, а с 20 числа приступят к демонтажу старых вывесок. В Cosmos Hotel Group отметили, что переход гостиниц в новый бренд будет комфортным для гостей. «Мы рады пригласить гостей в уже известные им отели, но уже под брендом Сosmos», — сказал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

Напомним, российская АФК «Система» выкупила шесть отелей Park Inn в Петербурге у норвежской компании. Также в сделку входило приобретение гостиниц в Москве, Екатеринбурге и Мурманске.  Собственником пяти юрлиц вместо норвежской Wenaas Hotel Russia AS стало ООО «Космос Северо-Запад», структура ООО «Космос Отель Групп» и АО «Управляющая Гостиничная Компания "Космос"» (все они входят в АФК «Система»). Балансовая стоимость активов оценивалась в 7,5 млрд рублей.

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