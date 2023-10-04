Жить экологично: где в Петербурге искать «зеленое» строительство

Экология жилья не означает бревенчатый домик в деревне. В Петербурге тоже вовсю внедряют принципы грин-девелопмента — и вот уже вайбы самого настоящего избинга доступны в нескольких шагах от Мариинского театра и любимого Frantsuza Bistrot.
«Экологично» — это еще и экономично
Чтобы жилые комплексы соответствовали «зеленым» стандартам, девелоперы изучают состояние почвы на участке, используют сертифицированные стройматериалы, уменьшают выбросы в атмосферу и планируют здоровый микроклимат в квартирах. А еще объясняют, что в случае с недвижимостью «экологично» — это еще и экономично. Например, системы энергоэффективности не только сохраняют ресурсы для будущих поколений, но и берегут деньги прямо сейчас — с их помощью можно снизить затраты на эксплуатацию здания на 20 %.
Павел Евсюков
руководитель департамента развития продукта холдинга AAG
В России есть своя система экосертификации недвижимости Green Zoom. В ее требованиях нет ничего сверхъестественного: состояние строительной площадки, шаговая доступность до школ, магазинов и остановок транспорта, двор без машин, велодорожки и места для хранения велосипедов, зарядки для электромобилей, деревья во дворе и так далее. В объектах нашего холдинга AAG — «Маленькая Франция» на Васильевском острове, Alter и Akzent на Охте, — мы постарались реализовать многие стандарты устойчивого развития: эксплуатируемые зеленые кровли-террасы, пространства для спорта и отдыха, гипоаллергенные дворы-парки, системы многоступенчатой очистки воды, энергосберегающие технологии. А в клубном доме AMO на 12-й линии В. О. мы осознанно подошли и к сохранению архитектуры, вписав в проект исторический особняк Бремме.
Все в сад
Город без деревьев — совсем не так хорош, как с ними. Это понимал уже Петр I, который лично сажал дубы в роще на месте Летнего сада и запрещал вырубать березы у будущего Казанского собора. В какой-то момент мы все свернули не туда, и — несмотря на то, что в городе числится 68 парков и 730 скверов! — Петербург стал входить в пятерку антирейтинга зеленых городов России. Исправлять ситуацию взялись девелоперы: разрабатывают свои стандарты озеленения, приглашают проектировать сады во дворах, например, авторов ландшафта «Новой Голландии» — и вот цветущие вишневые деревья, папоротники и декоративные злаки появляются прямо у нас дома. Пока эта (в прямом смысле «зеленая») часть грин-девелопмента — то, что напрямую влияет на цену квартир и за что петербуржцы готовы платить больше. Ждем, когда обязательными станут отделка из вторсырья или напечатанные на 3D-принтере стройматериалы (ведь у такого способа куда меньше отходов, а для производства «бетона» можно использовать, например, грунт, солому и рисовую шелуху!).
Павел Мельников
директор департамента развития проектов Setl Group
Мы в Setl Group стараемся следовать принципам устойчивого развития: холдинг одним из первых в России разработал собственный экостандарт — SetlGreen. Мы прописали в нем все, что должно отличать наши «зеленые» жилые комплексы: энергоэффективные технологии, сбережение ресурсов, системы очистки воды, «умный дом», прогулочные территории. То, какими должны быть скверы во дворах, зафиксировали в концепции озеленения SetlPark: в зависимости от класса домов мы используем регулярный или пейзажный парковый стиль, выбираем деревья и кустарники, подходящие нашей северной природе (пушистые березы с ажурной кроной, остролистные клены, рябины и можжевельник!), покрытия делаем из природных или экологичных материалов. Например, в проекте «Солнечный город. Резиденции» в Красносельском районе спроектировали дома в форме каре и получили полностью приватные дворы — с садами, которые имитируют естественную природную среду и привлекательно выглядят в любое время года.
Зеленый дом
Быть осознанным проще, когда у тебя есть «умный дом»: система управляет климатом в квартире и регулирует температуру, если людей нет дома, экономит энергию и мягко включает свет, чтобы будить вас без стресса, датчики протечки воды или газа предупреждают о неполадках и перерасходе ресурсов. Постепенно «умными» становятся и целые жилые комплексы: солнечные батареи и накопители энергии, зарядные станции для электромобилей, спрятанные под землей подъемные контейнеры для мусора — благодаря интернету Петербург будущего у нас есть уже сейчас.
Светозар Андреев
CEO студии Hotei-Russia, архитектор Zen Garden
На мой взгляд, нет никакого экодевелопмента. К этой формулировке все еще прибегают ради маркетинга: работая над проектом отеля в пригородах Рио-де-Жанейро, я столкнулся с просьбой иностранных коллег установить несколько декоративных ветряных генераторов, чтобы проект казался для потребителя «достаточно зеленым» (но только «казался» — реальность их не интересовала!). Поэтому я предпочитаю говорить о внимательном отношении к природе и грамотном использовании локаций. Хороший пример — здание-оазис Zen Garden на Петроградской стороне, в паре минут ходьбы от метро «Спортивная». В проекте мы предусмотрели системы управления освещением и очистки воздуха, технологии автономной вентиляции резиденций. Еще используем много натуральных материалов при строительстве: например, везем партию «железного дерева» улин из Индонезии для отделки. Через все здание пройдет внутренний вертикальный сад, для которого мы создаем коллекцию растений. Но я убежден, что к экоповестке все это не имеет никакого отношения — только здоровая любовь к природе и стремление к комфорту.
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