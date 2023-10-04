Жить экологично: где в Петербурге искать «зеленое» строительство

Город без деревьев — совсем не так хорош, как с ними. Это понимал уже Петр I, который лично сажал дубы в роще на месте Летнего сада и запрещал вырубать березы у будущего Казанского собора. В какой-то момент мы все свернули не туда, и — несмотря на то, что в городе числится 68 парков и 730 скверов! — Петербург стал входить в пятерку антирейтинга зеленых городов России. Исправлять ситуацию взялись девелоперы: разрабатывают свои стандарты озеленения, приглашают проектировать сады во дворах, например, авторов ландшафта «Новой Голландии» — и вот цветущие вишневые деревья, папоротники и декоративные злаки появляются прямо у нас дома. Пока эта (в прямом смысле «зеленая») часть грин-девелопмента — то, что напрямую влияет на цену квартир и за что петербуржцы готовы платить больше. Ждем, когда обязательными станут отделка из вторсырья или напечатанные на 3D-принтере стройматериалы (ведь у такого способа куда меньше отходов, а для производства «бетона» можно использовать, например, грунт, солому и рисовую шелуху!).