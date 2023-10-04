18+
  • Город
  • Недвижимость
Недвижимость

Жить экологично: где в Петербурге искать «зеленое» строительство

Поделиться:

Экология жилья не означает бревенчатый домик в деревне. В Петербурге тоже вовсю внедряют принципы грин-девелопмента — и вот уже вайбы самого настоящего избинга доступны в нескольких шагах от Мариинского театра и любимого Frantsuza Bistrot.

Павел Евсюков

руководитель департамента развития продукта холдинга AAG

«В России есть своя система экосертификации недвижимости Green Zoom. В ее требованиях нет ничего сверхъестественного»
Павел Мельников

директор департамента развития проектов Setl Group

«Мы в Setl Group стараемся следовать принципам устойчивого развития: холдинг одним из первых в России разработал собственный экостандарт — SetlGreen»
Светозар Андреев

CEO студии Hotei-Russia, архитектор Zen Garden

«На мой взгляд, нет никакого экодевелопмента. Я предпочитаю говорить о внимательном отношении к природе и грамотном использовании локаций»

«Экологично» — это еще и экономично

Фото предоставлено пресс-службой холдинга AAG

Клубный дом Akzent с садом по проекту студии Derevo Park, авторов ландшафта Новой Голландии

Фото предоставлено пресс-службой холдинга AAG

«Маленькая Франция» на Васильевском острове

Чтобы жилые комплексы соответствовали «зеленым» стандартам, де­велоперы изучают состояние почвы на участке, используют сертифицированные стройма­териалы, уменьшают выбросы в атмосферу и планируют здоровый микроклимат в квар­тирах. А еще объясняют, что в случае с недвижимостью «экологично» — это еще и экономично. Например, системы энергоэффективности не только сохраняют ресурсы для будущих поколений, но и берегут деньги прямо сейчас — с их помощью можно снизить затраты на эксплуатацию здания на 20 %.

Павел Евсюков

руководитель департамента развития продукта холдинга AAG

В России есть своя система экосертификации недвижимости Green Zoom. В ее требованиях нет ничего сверхъестественного: состояние строительной площадки, шаговая доступность до школ, магазинов и остановок транспорта, двор без машин, велодорожки и места для хранения велосипедов, зарядки для электромобилей, деревья во дворе и так далее. В объектах нашего холдинга AAG — «Маленькая Франция» на Васильевском острове, Alter и Akzent на Охте, — мы постарались реализовать многие стандарты устойчивого развития: эксплуатируемые зеленые кровли-террасы, пространства для спорта и отдыха, гипоаллергенные дворы-парки, системы много­ступенчатой очистки воды, энергосберегающие технологии. А в клубном доме AMO на 12-й линии В. О. мы осознанно подошли и к сохранению архитектуры, вписав в проект исторический особняк Бремме.

Все в сад

Фото предоставлено пресс-службой Setl Group

Сквер в квартале «Солнечный город. Резиденции»

Фото предоставлено пресс-службой Setl Group

Сквер в квартале «Солнечный город. Резиденции»

Город без деревьев — совсем не так хорош, как с ними. Это понимал уже Петр I, который лично сажал дубы в роще на месте Летнего сада и запрещал вырубать березы у будущего Казанского собора. В какой-то момент мы все свернули не туда, и — несмотря на то, что в городе числится 68 парков и 730 скверов! — Петербург стал входить в пятерку антирейтинга зеленых городов России. Исправлять ситуацию взялись девелоперы: разрабатывают свои стандарты озеленения, приглашают проектировать сады во дворах, например, авторов ландшафта «Новой Голландии» — и вот цветущие вишневые деревья, папоротники и декоративные злаки появляются прямо у нас дома. Пока эта (в прямом смысле «зеленая») часть грин-девелопмента — то, что напрямую влияет на цену квартир и за что петербуржцы готовы платить больше. Ждем, когда обязательными станут отделка из вторсырья или напечатанные на 3D-принтере стройматериалы (ведь у такого способа куда меньше отходов, а для производства «бетона» можно использовать, например, грунт, солому и рисовую шелуху!).

Павел Мельников

директор департамента развития проектов Setl Group

Мы в Setl Group стараемся следовать принципам устойчивого развития: холдинг одним из первых в России разработал собственный экостандарт — SetlGreen. Мы прописали в нем все, что должно отличать наши «зеленые» жилые комплексы: энергоэффективные технологии, сбережение ресурсов, системы очистки воды, «умный дом», прогулочные территории. То, какими должны быть скверы во дворах, зафиксировали в концепции озеленения SetlPark: в зависимости от класса домов мы используем регулярный или пейзажный парковый стиль, выбираем деревья и кустарники, подходящие нашей северной природе (пушистые березы с ажурной кроной, остролистные клены, рябины и можжевельник!), покрытия делаем из природных или экологичных материалов. Например, в проекте «Солнечный город. Резиденции» в Красносельском районе спроектировали дома в форме каре и получили полностью приватные дворы — с садами, которые имитируют естественную природную среду и привлекательно выглядят в любое время года.

Зеленый дом

Фото предоставлено пресс-службой Zen Garden

Внутренний сад в резиденциях Zen Garden

Фото предоставлено пресс-службой Zen Garden

Zen Garden

Фото предоставлено пресс-службой Zen Garden

Zen Garden

Быть осознанным проще, когда у тебя есть «умный дом»: система управляет климатом в квартире и регулирует температуру, если людей нет дома, экономит энергию и мягко включает свет, чтобы будить вас без стресса, датчики протечки воды или газа предупреж­дают о неполадках и перерасходе ресурсов. Постепенно «умными» становятся и целые жилые комплексы: солнечные батареи и накопители энергии, зарядные станции для электромобилей, спрятанные под землей подъемные контейнеры для мусора — благодаря интернету Петербург будущего у нас есть уже сейчас.

Светозар Андреев

CEO студии Hotei-Russia, архитектор Zen Garden

На мой взгляд, нет никакого экодевелопмента. К этой формулировке все еще прибегают ради маркетинга: работая над проектом отеля в пригородах Рио-де-Жанейро, я столкнулся с просьбой иностранных коллег установить несколько декоративных ветряных генераторов, чтобы проект казался для потребителя «достаточно зеленым» (но только «казался» — реальность их не интересовала!). Поэтому я предпочитаю говорить о внимательном отношении к природе и грамотном использовании локаций. Хороший пример — здание-оазис Zen Garden на Петроградской стороне, в паре минут ходьбы от метро «Спортивная». В проекте мы предусмотрели системы управления освещением и очистки воздуха, технологии автономной вентиляции резиденций. Еще используем много натуральных материалов при строительстве: например, везем партию «железного дерева» улин из Индонезии для отделки. Через все здание пройдет внутренний вертикальный сад, для которого мы создаем коллекцию растений. Но я убежден, что к экоповестке все это не имеет никакого отношения — только здоровая любовь к природе и стремление к комфорту.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: