Первый малоэтажный квартал появится на участке 12,1 Га на Цитадельской дороге в северной части кластера «Остров фортов». Общая площадь жилого проекта составит 142 881 квадратный метр. В состав войдут пять четырехэтажных корпусов на 1 060 квартир и торгово-пешеходные променады с коммерческой инфраструктурой. Также там построят детский сад на 150 мест с бассейном и появится кабинет врачей общей практики, рассчитанный на прием 80-ти пациентов в сутки.

В северо-западной части кластера «Остров фортов» на возведут второй малоэтажный жилой квартал с видом на Финский залив. Общая площадь жилого объекта составит 57 504 квадратных метра. Видовой квартал рассчитан на 3-4 этажа, в него войдут три корпуса на 375 квартир, а также встроенный детский сад на 50 мест.