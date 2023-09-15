Их объединят в единую «экосистему» с музейно-историческим парком «Остров фортов», Музеем военно-морской славы, школой-лицеем, благоустроенной пешеходной набережной и другими объектами кластера.
Первый малоэтажный квартал появится на участке 12,1 Га на Цитадельской дороге в северной части кластера «Остров фортов». Общая площадь жилого проекта составит 142 881 квадратный метр. В состав войдут пять четырехэтажных корпусов на 1 060 квартир и торгово-пешеходные променады с коммерческой инфраструктурой. Также там построят детский сад на 150 мест с бассейном и появится кабинет врачей общей практики, рассчитанный на прием 80-ти пациентов в сутки.
В северо-западной части кластера «Остров фортов» на возведут второй малоэтажный жилой квартал с видом на Финский залив. Общая площадь жилого объекта составит 57 504 квадратных метра. Видовой квартал рассчитан на 3-4 этажа, в него войдут три корпуса на 375 квартир, а также встроенный детский сад на 50 мест.
По проекту предполагается создание 910 машиномест в подземных отапливаемых паркингах: на 620 мест – в квартале на Цитадельском шоссе и на 290 — в видовом квартале на берегу Финского залива. Кроме того, рядом с домами организуют 239 стояночных мест — для жителей квартала и гостей торгово-пешеходных променадов. Вводить в эксплуатацию жилой квартал на Цитадельском шоссе планируют в 1 квартале 2024 года, второй объект — в 2026 году.
В пресс-службе АНО «Остров фортов» рассказали «Собака.ru», что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга одобрил эскизные проекты двух новых малоэтажных кварталов в Кронштадте. В настоящий момент девелопер «ГК Алькор», который реализует проект на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», готовит к согласованию архитектурно-градостроительного облика проекта в комитете по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга.
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